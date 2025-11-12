БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тайконавтите от мисията "Шънчжоу-20" все още очакват завръщането си на Земята

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:45 мин.
Екипажът "живее и работи нормално" на орбиталната станция, докато чака да бъде определена дата

Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20", чието завръщане на Земята беше отложено, след като корабът им беше ударен от космическа отломка, са в "добро състояние", предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на Китайската агенция за пилотирани космически полети. От съобщението на агенцията става ясно, че екипажът "живее и работи нормално" на орбиталната станция.

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20" трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември. Планираното им завръщане обаче беше отложено, след като корабът им беше ударен от малка космическа отломка.

В очакване да бъде определена дата за връщането му на Земята екипажът на мисията провежда тестове и учения.

Тримата тайконавти Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе пристигнаха на китайската орбитална станция "Тянгун" през април и приключиха шестмесечната си мисия.

Корабът на мисията "Шънчжоу-21", чийто екипаж трябваше да ги смени, успешно се скачи с космическата станция на 1 ноември. За първи път с екипажа пътуваше и група мишки за експерименти в Космоса.

Китай отбелязва стабилен напредък в космическата си програма след 2003 г. Страната успя да построи собствена космическа станция и има за цел да изпрати човек на Луната до 2030 г.

#космическа програма #Китай #тайконавти

