Завръщането на тайконавтите се забавя заради сблъсък с космическа отломка

Тайконавти в орбита са изправени пред забавяне на завръщането си на Земята, след като се предполага, че корабът е бил ударен от малка космическа отломка, предаде агенция АП.

Завръщането им, първоначално планирано за сряда, ще бъде отложено за неопределена дата, съобщи държавната китайска телевизия CCTV, която не предостави повече подробности.

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20" достигнаха китайската орбитална станция "Тянгун" през април и скоро завършиха шестмесечната си ротация в Космоса. Групата се състои от ръководителя на екипа Чън Дун, пилота Чън Чжунжуй и инженера Ван Цзе. Техните заместници в мисията "Шънчжоу-21" вече успешно се скачиха с космическата станция в събота.

Китай постига стабилен напредък в космическата си програма от 2003 г. насам. Страната е построила своя собствена космическа станция и има за цел да осъществи кацане на човек на Луната до 2030 г., припомня още АП.