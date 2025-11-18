Таня Гатева избра селекцията си за мача с Черна гора

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Срещата ще се проведе от 19.00 часа в “Aрена Ботевград”. 

Треньорът на женския национален отбор Таня Гатева избра състава, на който ще разчита за днешния двубой от евроквалификациите срещу Черна гора. Срещата от група Е ще се проведе от 19.00 часа в “Aрена Ботевград”.

Ето на кои състезателки залага Таня Гатева:

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Янина Тодорова

Ивана Бонева

Валерия Алексиева

Преслава Колева

Деница Манолова

Кайла Хилсман.

Националките са с баланс от 2-0 и са еднолично начело в класирането на своята група на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. Черна гора пък има в актива си 1 успех и 1 поражение и се нарежда на трето място в подреждането.

#Евробаскет 2027 #Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Таня Гатева #Български национален отбор по баскетбол за жени

