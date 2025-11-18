Таня Гатева избра селекцията си за мача с Черна гора

Срещата ще се проведе от 19.00 часа в “Aрена Ботевград”.
Треньорът на женския национален отбор Таня Гатева избра състава, на който ще разчита за днешния двубой от евроквалификациите срещу Черна гора. Срещата от група Е ще се проведе от 19.00 часа в “Aрена Ботевград”.
Ето на кои състезателки залага Таня Гатева:
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Борислава Христова
Илияна Георгиева
Янина Тодорова
Ивана Бонева
Валерия Алексиева
Преслава Колева
Деница Манолова
Кайла Хилсман.
Националките са с баланс от 2-0 и са еднолично начело в класирането на своята група на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. Черна гора пък има в актива си 1 успех и 1 поражение и се нарежда на трето място в подреждането.