Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027

Българският национален отбор по баскетбол за жени ще затвърждава отличните впечатления от началото на първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Швеция, Финландия и Литва. Селекцията на Таня Гатев ще изиграе своето първо домакинство в пресявките. На пътя на българките застава Черна гора в мач от третия кръг в група Е, който ще стартира от 19:00 часа в „Арена Ботевград“.

"Лъвиците“ потеглиха с гръм и трясък, като към момента все още не познават вкуса на загубата. След като не остави никакви съмнения срещу Азербайджан, представителният ни тим издържа с отличен и теста, наречен Украйна. По този начин българският отбор показа, че има сили да атакува първото място, където се намира в момента с пълен актив от две победи.

Българките нямат спиране в нападение до този момент и срещу името им личат средно по 110.5 точки за 2 срещи, но по-впечатляваща е играта дефанзивен план, където до момента допускат по 54.0. Освен това „лъвиците“ могат да се похвалят с впечатляващите 20.5 откраднати топки, което говори за стабилното им представяне в защита.

Представителният ни тим отново ще разчита на солидната си ротация, в която утвърдената стартова петица ще има ключова роля, но не е за подценяване присъствието на Илияна Георгиева, Янина Тодорова, Валерия Алексиева и Юлияна Вълчева.

Черна Гора преследва осмо поредно класиране на европейско първенство, като в края на юни се нареди на 15-то място на шампионата на Стария континент, който се проведе в Чехия, Германия, Италия и Гърция. Баскетболистките на Йелена Шкерович сбъркаха срещу Украйна на старта, но си върнаха позагубеното самочувствие срещу Азербайджан. Черногорският отбор дели второ-трето място с украинките и ще се опита да завърши позитивно първия игрови прозорец, както и да се намира в по-добра изходна позиция преди следващия през март.

Подобно на българките, черногорките също разполагат с натурализирана чужденка – Наташа Мак. Американката e сред най-резултатните в черногорския състав, но към момента с тази отговорност се нагърбват още Драгана Живкович и Мария Левкович.

В исторически план двата отбора имат само два изиграни мача помежду си. Те датират от 2010 година, когато си размениха по една победа в квалификациите за Евробаскет 2011 в Полша.