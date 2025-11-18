Черногорски тест за България в квалификациите за Евробаскет 2027

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
від Веселин Михайлов
Спорт
Селекцията на Таня Гатева ще се опита да затвърди отличните впечатления от началото на пресявките за следващото европейско първенство.

черногорски тест българия квалификациите евробаскет 2027
Снимка: fiba.com
Българският национален отбор по баскетбол за жени ще затвърждава отличните впечатления от началото на първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Швеция, Финландия и Литва. Селекцията на Таня Гатев ще изиграе своето първо домакинство в пресявките. На пътя на българките застава Черна гора в мач от третия кръг в група Е, който ще стартира от 19:00 часа в „Арена Ботевград“.

"Лъвиците“ потеглиха с гръм и трясък, като към момента все още не познават вкуса на загубата. След като не остави никакви съмнения срещу Азербайджан, представителният ни тим издържа с отличен и теста, наречен Украйна. По този начин българският отбор показа, че има сили да атакува първото място, където се намира в момента с пълен актив от две победи.

Българките нямат спиране в нападение до този момент и срещу името им личат средно по 110.5 точки за 2 срещи, но по-впечатляваща е играта дефанзивен план, където до момента допускат по 54.0. Освен това „лъвиците“ могат да се похвалят с впечатляващите 20.5 откраднати топки, което говори за стабилното им представяне в защита.

Представителният ни тим отново ще разчита на солидната си ротация, в която утвърдената стартова петица ще има ключова роля, но не е за подценяване присъствието на Илияна Георгиева, Янина Тодорова, Валерия Алексиева и Юлияна Вълчева.

Черна Гора преследва осмо поредно класиране на европейско първенство, като в края на юни се нареди на 15-то място на шампионата на Стария континент, който се проведе в Чехия, Германия, Италия и Гърция. Баскетболистките на Йелена Шкерович сбъркаха срещу Украйна на старта, но си върнаха позагубеното самочувствие срещу Азербайджан. Черногорският отбор дели второ-трето място с украинките и ще се опита да завърши позитивно първия игрови прозорец, както и да се намира в по-добра изходна позиция преди следващия през март.

Подобно на българките, черногорките също разполагат с натурализирана чужденка – Наташа Мак. Американката e сред най-резултатните в черногорския състав, но към момента с тази отговорност се нагърбват още Драгана Живкович и Мария Левкович.

В исторически план двата отбора имат само два изиграни мача помежду си. Те датират от 2010 година, когато си размениха по една победа в квалификациите за Евробаскет 2011 в Полша.

#Национален отбор на Черна гора по баскетбол за жени #Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Български национален отбор по баскетбол за жени

