Таня Гатева: Сега приличаме на отбор и то с доста по-дълга ротация

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Националният селекционер коментира разгромната победа над Азербайджан.

Таня Гатева
Снимка: startphoto.bg
Националният селекционер на отбора по баскетбол за жени Таня Гатева отличи широката ротация, с която разполага тима ни след внушителния старт на първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Литва, Финландия и Швеция. Българките бяха безупречни срещу Азербайджан след умопомрачителното 141:48 в Баку, а техният селекционер заяви, че ще се разчита на всички момичета.

„Целият състав успя да запише минути. Вижда се, че вече имаме по-голяма ротация, което ще ни помогне за по-оспорваните мачове. Момичетата от пейката влязоха със самочувствие. Някои имат нужда още от това нещо", коментира Гатева.

„Добре се получи, че започнахме срещу най-слабия съперник в групата. Не исках да го казвам преди мача. Тимът няма нищо общо с този, който игра по време на миналите квалификации. Сега приличаме на отбор и то с доста по-дълга ротация. Ще се разчита на всички момичета", добави селекционерът пред bgbasket.com.

За селекцията ни предстоят двубои с Украйна и Черна гора, които са в рамките само на няколко дни. Ето какво мисли Гатева за тях.

„Смятам, че ще се справим. Със сигурност резултатът няма да е такъв, какъвто е бил в последните години и излизаме за победа. Тепърва ще гледаме украинките, за да разберем каква е реалната обстановка в техния отбор", завърши Гатева.

#Евробаскет 2027 #Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Таня Гатева

