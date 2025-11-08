Таня Радулова стана вицешампионка по самбо в категория до 54 килограма

Таня Радулова спечели сребърен медал в категория до 54 килограма на световното първенство по самбо в Бишкек (Киргизстан).

Българката, която през април стана европейска шампионка в Лимасол (Кипър), загуби на финала с 0:6 точки от защитаващата титлата си рускиня Анастасия Луканина.

22-годишната Радулова започна директно от четвъртфиналите с победа с 4:0 над действащата азиатска шампионка Шохида Ксонтураева (Убекистан), а след това се справи с 5:1 и с венецуелката Мария Гедес, световната шампионка при 50-килограмовите от миналия сезон.

Димитър Стоянов донесе още едно отличие на България днес във втория ден от шампионата, след като се окичи с бронз в категория до 64 килограма на спортното самбо, с което дублира постижението си от първенството на Стария континент в Лимасол.

Той започна с убедителен успех с явно превъзходство с 8:0 срещу турчина Ферди Йорук, но на четвъртфиналите загуби с 1:5 от настоящия европейски първенец Авто Мукбаниани (Грузия), който в последствие се класира за финала и го изтегли до репешажите. В тях 28-годишният българин надделя с 5:0 над Шота Шиоя (Япония), а след това в директния мач за третото място спечели с 1:0 и срещу руснака Владимир Мнацаканян.

България вече има три отличия на първенството след бронза вчера на Анна-Мария Манушева.