Таня Радулова стана вицешампионка по самбо в категория до 54 килограма

Димитър Стоянов донесе още едно отличие на България днес във втория ден от шампионата, след като се окичи с бронз в категория до 64 килограма на спортното самбо.

Таня Радулова
Снимка: БТА
Слушай новината

Таня Радулова спечели сребърен медал в категория до 54 килограма на световното първенство по самбо в Бишкек (Киргизстан).

Българката, която през април стана европейска шампионка в Лимасол (Кипър), загуби на финала с 0:6 точки от защитаващата титлата си рускиня Анастасия Луканина.

22-годишната Радулова започна директно от четвъртфиналите с победа с 4:0 над действащата азиатска шампионка Шохида Ксонтураева (Убекистан), а след това се справи с 5:1 и с венецуелката Мария Гедес, световната шампионка при 50-килограмовите от миналия сезон.

Димитър Стоянов донесе още едно отличие на България днес във втория ден от шампионата, след като се окичи с бронз в категория до 64 килограма на спортното самбо, с което дублира постижението си от първенството на Стария континент в Лимасол.

Той започна с убедителен успех с явно превъзходство с 8:0 срещу турчина Ферди Йорук, но на четвъртфиналите загуби с 1:5 от настоящия европейски първенец Авто Мукбаниани (Грузия), който в последствие се класира за финала и го изтегли до репешажите. В тях 28-годишният българин надделя с 5:0 над Шота Шиоя (Япония), а след това в директния мач за третото място спечели с 1:0 и срещу руснака Владимир Мнацаканян.

България вече има три отличия на първенството след бронза вчера на Анна-Мария Манушева.

Първи медал за България от световното по самбо в Бишкек
Първи медал за България от световното по самбо в Бишкек
Той дойде в категория до 65 килограма при жените.
Чете се за: 01:22 мин.
#Таня Радулова #Световно първенство по самбо в Бишкек #Самбо #Димитър Стоянов

Първи медал за България от Балканиадата по карате в Риека
Първи медал за България от Балканиадата по карате в Риека
Слави Бинев и представители на световния спорт откриха европейското за кадети в Гърция
Чете се за: 01:42 мин.
Първи медал за България от световното по самбо в Бишкек
Чете се за: 01:22 мин.
Мариян Димитров се оттегля от бойното самбо
Чете се за: 01:27 мин.
България ще домакинства на Балканското първенство по карате
Чете се за: 01:32 мин.
България с три медала от първия ден на европейското по таекуондо за кадети
Чете се за: 01:50 мин.

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото "Вая", при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
