БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но...
Чете се за: 05:17 мин.
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор,...
Чете се за: 06:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Търси се: Снуп Дог иска да назначи дегустатор на сладолед за 10 000 долара на месец

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Какво се изисква - опиташ, пътуваш, откриваш, докладваш

снууп дог
Слушай новината

Ако работата на мечтите ви е да пътувате и да ядете сладолед, Снуп Дог е готов да ви плаща за това по 10 000 долара на месец.

Работата ви ще е да му казвате кои вкусове си заслужава да се опитат.

И, да, това е реална обява за сладоледената компания на легендарния рапър Snoop Dogg's Dr. Bombay/Bosslady Foods, която търси международен дегустатор на сладолед.

Позицията е за срок от три месеца, а заплащането 30 000 долара.

Отворена е за кандидати от целия свят. А описанието на работата е буквално любовно писмо за сладоледа:

"Твоята мисия? Опитай. Пътувай. Откривай. Докладвай на Снуп".

#10 000 долара #дегустатор на сладолед #Снууп дог #заплата #търси се

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата на България
1
ЦСКА полетя за едно полувреме срещу Левски по пътя към Суперкупата...
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
2
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за...
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
3
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония...
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края на седмицата
4
Промяна на времето: Захлаждане, валежи и гръмотевични бури в края...
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
5
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
6
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
5
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп обеща по 5000 долара за глас на междинните избори в САЩ
Тръмп обеща по 5000 долара за глас на междинните избори в САЩ
Доналд Тръмп преименува Ормузкия проток на „Протока Тръмп“ Доналд Тръмп преименува Ормузкия проток на „Протока Тръмп“
Чете се за: 02:45 мин.
САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел
Чете се за: 03:42 мин.
Берлин ще продължи подкрепата за Украйна: Фридрих Мерц атакува "Алтернатива за Германия" Берлин ще продължи подкрепата за Украйна: Фридрих Мерц атакува "Алтернатива за Германия"
Чете се за: 01:00 мин.
Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания
Чете се за: 01:22 мин.
Възстановяване на полетите: Летищата във Великобритания се връщат към нормалното Възстановяване на полетите: Летищата във Великобритания се връщат към нормалното
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на високите технологии и космоса
България и Франция задълбочават сътрудничеството в областта на...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор, съобщи министърът на правосъдието
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища Здравно-профилактичните карти вече са електронни, но създават проблеми за родители и училища
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Преди президентските избори учредяват инициативен комитет, издигащ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
До няколко дни „Възраждане“ ще реши за участието си в...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Протест на роботи в Полша с искане за регулации за изкуствения...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Служители на ИАРА заплашват със стачка заради сливане с...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ