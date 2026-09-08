Търси се: Снуп Дог иска да назначи дегустатор на сладолед за 10 000 долара на месец

Ако работата на мечтите ви е да пътувате и да ядете сладолед, Снуп Дог е готов да ви плаща за това по 10 000 долара на месец.

Работата ви ще е да му казвате кои вкусове си заслужава да се опитат.

И, да, това е реална обява за сладоледената компания на легендарния рапър Snoop Dogg's Dr. Bombay/Bosslady Foods, която търси международен дегустатор на сладолед.

Позицията е за срок от три месеца, а заплащането 30 000 долара.

Отворена е за кандидати от целия свят. А описанието на работата е буквално любовно писмо за сладоледа: