Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
"Театърът е любовта на моя живот": Антонио Бандерас навършва 65 години

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 06:10 мин.
По света
Снимка: БГНЕС/Архив
Театърът е любовта на моя живот, казва в интервю за сп. "Нюзуик" през февруари т.г. актьорът Антонио Бандерас, който днес чества 65-ия си рожден ден.

"Първите си стъпки в актьорската професия дължа на театъра", отбелязва холивудската звезда. "Киното се появи в живота ми почти случайно. Обичам го, защото е "случайност" от 127 филма, но реших да се върна в театъра. Като актьор това е любовта на живота ми, случва пред вас с хора, които са живи…", казва Бандерас пред американското издание.

Той отделя все повече време за своя театър, който откри в Малага през 2019 г. На сцената на "Театро дел Сохо" се поставят пиеса на световни автори, като в актьорския състав нерядко е и самият Бандерас. Освен това от пролетта на 2024 г. той финансира и ново училище за сценични изкуства в Малага. Целта е да се превърне в голям сценичен център, в който да се откриват и обучават таланти от Андалусия.

Хосе Антонио Домингес Бандера, както е рожденото име на актьора, е роден на 10 август 1960 г. в испанския град Малага. В детството си се увлича по футбола, но счупване на крака слага край на мечтите му за спортна кариера. Докато се възстановява от травмата, ходи на представления на местна трупа и е пленен от магията на театъра. Впечатлен от мюзикъла "Коса", Бандерас решава да запише актьорско майсторство.

Той учи в Школата за драматични изкуства в Малага и получава дипломата си през 1980 г., след което започва работа в местния театър. По-късно заминава за Мадрид, където постъпва в Националния театър на Испания.

Режисьорът Педро Алмодовар забелязва таланта на Антонио Бандерас в един от спектаклите и му предлага роля във филма "Лабиринт на страстите". Дебютът си в киното Бандерас прави през 1982 г. Работата с Алмодовар му отваря пътя към киноиндустрията в родната Испания и в Европа, а по-късно и в Холивуд. Сред съвместните продукции на двамата испанци са "Законът на желанието", "Матадор", "Жени на ръба на нервна криза", "Ела, завържи ме".

В Меката на киното Антонио Бандерас пробива през 1992 г., като получава главна роля в музикалната драма "Кралете на мамбото". През 1993 г. се появява за кратко в драмата "Филаделфия" с Том Ханкс. През същата година на екран излиза "Къщата на духовете" по едноименния роман на чилийската писателка Исабел Алиенде. Във филма Бандерас си партнира със звезди като Мерил Стрийп, Джеръми Айрънс, Глен Клоуз и др. Следва филмът на ужасите "Интервю с вампир", в който испанецът е на снимачната площадка заедно с Том Круз, Брад Пит, Крисчън Слейтър.

От средата на 90-те години на миналия век звездата на Антонио Бандерас ярко свети на холивудския небосклон. Сред филмите, в които участва, са "Десперадо" със Салма Хайек, "Деца шпиони" на Робърт Родригес, "Първороден грях" с Анджелина Джоли, "Фатална жена" на режисьора Брайън де Палма, за ролята си в "Маската на Зоро" получава номинация за награда "Златен глобус" през 1999 г.

През 2010 г. Антонио Бандерас подновява сътрудничеството си с Педро Алмодовар, с когото се разминават от средата на 90-те години. Снимат трилъра "Кожата, в която живея", а след него и "Болка и величие", като за ролята си Бандерас е номиниран за награда "Оскар" за най-добър актьор през 2020 г.

Въпреки желанието си да е повече ангажиран с театъра, Бандерас не отказва кинопроекти. През 2023 г. той се появи в "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата", а миналата година участва в "Падингтън в Перу" и в еротичния трилър с Никол Кидман "Babygirl".

Освен пред камера, Бандерас се изявява като режисьор и продуцент. Режисьорският му дебют е през 1999 г. с филма "Луди в Алабама" с актрисата Мелани Грифит, с която по това време са женени. Те сключват брак през 1996 г., който продължава до 2015 г. Двамата имат дъщеря Стела. Режисьорският дебют на Бандерас не е посрещнат ласкаво от кинокритиците.

Актьорът е обвързан с бизнесдамата от Нидерландия Никол Кимпел. Двамата делят времето си между Великобритания и Испания. Бандерас пътува и до САЩ за снимки. В момента там той работи и по един от последните си проекти - биографичен филм за легендата в света на кулинарията Антъни Бурдейн, който сложи край на живота си през 2018 г.

снимки: БГНЕС/Архив

Антонио Бандерас няколко пъти посещава в България. През 2013 г. снима тук филма "Аутомата" с Мелани Грифит, а през 2015 г. участва в рекламен клип, популяризиращ страната ни като туристическа дестинация в чужбина. Във видеото заедно с него участваха Салма Хайек, Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Ейдриън Броуди и др.

