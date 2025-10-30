Теглят жребия за Купата следващата сряда

Жребият за осминафиналите в турнира за Купата на България ще бъде изтеглен на 5 ноември, сряда, от 11:30 часа Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна". Това съобщиха от пресслужбата на Българската професионална футболна лига.

„Жребият е пълен, всички 16 отбора попадат в една урна, като ще се определят 8 двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025“, добавиха от ПФЛ.