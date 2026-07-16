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Техническият директор на Дунав (Русе) Светлин Симеонов: Нашето желание беше Чиликов да продължи да води отбора

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Спорт
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Симеонов, който подчерта приятелските си отношения с доскорошния наставник, разкри цялата картина

Техническият директор на Дунав (Русе) Светлин Симеонов: Нашето желание беше Чиликов да продължи да води отбора
Снимка: БТА
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Техническият директор на Дунав (Русе) Светлин Симеонов коментира избора на нов треньор и защо се е стигнало до раздялата с Георги Чиликов на пресконференция, която беше посветена на завръщането на тима в Първа футболна лига. Както е известно, под ръководството на Чиликов „драконите“ бяха категорични първенци във второто ниво на футбола, макар да разполагаха с доста ограничен състав. Изненада за мнозина, той си тръгна и в пространството остана нещо недоизказано. Сега обаче Симеонов, който подчерта приятелските си отношения с доскорошния наставник, разкри цялата картина.

„Пример сме за отбор от провинцията, който работи професионално. За избора на нов треньор, от много имена се спряхме на това на Емануел Луканов. Най-важното е да направи хубав колектив, до момента е показал, че е подготвен. Има хармония между ръководството и него. Каквото е поискал, това е получил“.

А Чиликов – който взе отбора преди два сезона като 11-и във Втора лига и успя да го заведе до най-високото ниво, сам е поискал да си тръгне, като е подчетал, че желанието му е да смени обстановката:

„Това е негово желание да напусне. Нашето огромно желание беше Жоро да продължи да води отбора. Нашето уважение към него остава. Той е изключително способен треньор, много подготвен тактически“.

Симеонов обясни, че се познават добре от 2001-а година, когато нападателят е носил екипа на Левски, а шефът на Дунав – на Локомотив (София). Двамата са се сприятелили, след като са се срещали на едни и същи заведения. След това пък са били съотборници в Черноморец (Бургас), така че са доста близки и като приятели, извън футбола.

„В края на сезона, точно преди мача с Миньор, му пуснахме оферта на неговия личен и-мейл. Офертата беше над условията за Втора лига. Но той искаше да поеме по друг път. Аз му казах, че за нас е най-добре той да продължи да води отбора, но той избра друг път. Казах му ела да коментираме, ние искахме той да води отбора, но не можем да го чакаме до бездкрайност. Адмирации, уважаван е от русенци и от нас. Нашето уважение към него остава и му пожелаваме успех“, обясни още Симеонов.

След това бившият халф и защитник говори за новия формат на първенството с 14 отбора, в което отборите ще се срещнат в две фази – редовна с 26 кръга и плейофи.

„Група от 14 отбора – за нас е минус. Да, казах, че не сме имали претенции за програмата, но ние постоянно имаме пътувания до София. А един отбор от тук най-напред гостува във Варна и после 13 кръга в София, не е ОК за отбор като нашия“, добави Симеонов.

„Аз стартирах футбола като гонех топките във Враца, стадионът там беше пълен. Дано отново да напълним стадионите. Бих искал да има повече отбори от страната, а не всичко да е концентрирано в София. За мене повече отбори – по-добре“.

Той допълни, че в отбора има достатъчно свежа, млада кръв от школата и се надяват, че тези момчета ще грабнат шанса си.

„Имаме доста момчета, единият вече 6 години е в първия отбор…за нас най-важното е да подобрим средата и ако искат да растат, имат такава възможност. Искахме да задържим и Преслав Бачев. Но той се върне първо в Левски, чиято собственост е, и тогава е дошла офертата от Арда“.

В Дунав голямо развитие в кариерата си направи плеймейкърът Кристиан Бойчев. „На първо място ние му подадохме ръка на Бойчев и сме се грижили за него, след като беше без отбор в продължение на четири месеца след напускането си на ЦСКА 1948. За нас е песпективен млад футболист и с потенциал. Наистина имаше предложения към него, но сме щастливи, че избра да остане при нас", каза още Симеонов.

#Светлин Симеонов #ПФК Дунав Русе #ФК Дунав Русе

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