Тейлър Суифт е най-продаваният артист в света за 2025 година

Тейлър Суифт отново е на върха на музикалния свят. Попзвездата беше обявена за най-продавания артист в глобален мащаб за 2025 година, като изпревари всички останали изпълнители по продажби и стрийминг.

Това е поредно голямо признание за Суифт и доказателство за огромната ѝ популярност сред феновете по цял свят. Успехът ѝ през годината се дължи както на новата ѝ музика, така и на мащабните ѝ концерти, които продължават да чупят рекорди.

Милиони фенове са слушали, купували и стриймвали песните ѝ, което я превръща в абсолютния музикален лидер на 2025 година.