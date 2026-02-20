Тейлър Суифт е най-продаваният артист в света за 2025 година

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тейлър Суифт отново е на върха на музикалния свят. Попзвездата беше обявена за най-продавания артист в глобален мащаб за 2025 година, като изпревари всички останали изпълнители по продажби и стрийминг.

Това е поредно голямо признание за Суифт и доказателство за огромната ѝ популярност сред феновете по цял свят. Успехът ѝ през годината се дължи както на новата ѝ музика, така и на мащабните ѝ концерти, които продължават да чупят рекорди.

Милиони фенове са слушали, купували и стриймвали песните ѝ, което я превръща в абсолютния музикален лидер на 2025 година.

