Влакът на „Евровизия“ тръгна от Виена

От Виена официално потегли влакът на Евровизия. Австрийските държавни железници представиха специален локомотив с дизайн, посветен на конкурса.

Влакът няма да се движи само в Австрия. Той ще пътува и по маршрути в Германия, Унгария и Швейцария, като своеобразен посланик на песенната надпревара из Европа.

Тази година „Евровизия“ ще се проведе за трети път в Австрия. Полуфиналите са на 12 и 14 май, а големият финал – на 16 май, когато Виена ще се превърне в огромна музикална сцена. Очаква се конкурсът да привлече около половин милион посетители, а България също има свой представител.