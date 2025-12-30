Теменужка Петкова: МС прие Стратегия за организация на публични предлагания на държавни ценни книжа

На днешното заседание Министерският съвет прие стратегия за организация на публични предлагания на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в Република България. Това са непрофесионални инвеститори – физически и юридически лица. Това съобщи финансовият министър в оставка Теменужка Петкова след края на правителственото заседание.

"За да се стигне до това решение и приемането на стратегията, със заповед на министър-председателя беше създадена междуведомствена работна група с представители и експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор.

Задачата на работната група беше да проучи международния опит в тази област и да разработи стратегия и концепция, които да дадат възможност на непрофесионалните инвеститори – физически и юридически лица – да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България.

Смятаме, че това е важна стъпка, която ще даде възможност на всички български граждани, желаещи да участват на пазара на държавни ценни книжа, да го направят. По този начин ще се развие капиталовият пазар в страната.

Развитието на капиталовия пазар е един от основните приоритети на ЕС в рамките на финансовата сфера. С днешното решение, чрез създаването на стратегията и концепцията, българските граждани получават изключително добра възможност както за участие на пазара, така и за повишаване на финансовата си грамотност."