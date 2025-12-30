БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Теменужка Петкова: МС прие Стратегия за организация на публични предлагания на държавни ценни книжа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
теменужка петкова българинът обеднява
Слушай новината

На днешното заседание Министерският съвет прие стратегия за организация на публични предлагания на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в Република България. Това са непрофесионални инвеститори – физически и юридически лица. Това съобщи финансовият министър в оставка Теменужка Петкова след края на правителственото заседание.

"За да се стигне до това решение и приемането на стратегията, със заповед на министър-председателя беше създадена междуведомствена работна група с представители и експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор.

Задачата на работната група беше да проучи международния опит в тази област и да разработи стратегия и концепция, които да дадат възможност на непрофесионалните инвеститори – физически и юридически лица – да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България.

Смятаме, че това е важна стъпка, която ще даде възможност на всички български граждани, желаещи да участват на пазара на държавни ценни книжа, да го направят. По този начин ще се развие капиталовият пазар в страната.

Развитието на капиталовия пазар е един от основните приоритети на ЕС в рамките на финансовата сфера. С днешното решение, чрез създаването на стратегията и концепцията, българските граждани получават изключително добра възможност както за участие на пазара, така и за повишаване на финансовата си грамотност."

#Теменужка Петкова

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
2
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
5
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
6
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: У нас

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз
Чете се за: 02:25 мин.
Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари
Чете се за: 01:20 мин.
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 02:57 мин.
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:12 мин.
Двама са задържани за побой в Лом Двама са задържани за побой в Лом
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ