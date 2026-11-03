Теодор Митев не успя да продължи на четвъртфиналите на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри

Теодор Митев не успя да се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри Дакар 2026.

Българинът загуби последния си мач от група А на надпреварата от водача в схемата и №1 в световната ранглиста за юноши Мади Соу (Франция) с 16:21, 9:21 за 31 минути.

Така Митев завършва с баланс две победи и едно поражение, а Соу като победител в групата ще играе във фазата на елиминациите.

По-късно днес Елена Попиванова излиза в последния си двубой от груповата фаза срещу Ейми Ван (Нова Зеландия).

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