Тер Щеген претърпя операция, под въпрос е за Мондиал 2026

Марк-Андре тер Щеген е претърпял успешна операция в областта на бедрото и ще бъде извън терените в следващите няколко месеца. Заради травмата вратарят е под сериозна въпросителна за участие на Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико.

Германецът получи контузията през миналия уикенд, когато записа едва втория си мач за Жирона след трансфера си от Барселона. От испанския клуб съобщиха, че евентуалното му завръщане преди края на сезона ще зависи изцяло от хода на възстановяването. Самият Тер Щеген потвърди чрез социалните мрежи, че го очаква дълъг период извън игра.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман вече заяви, че вратарят трябва да натрупа игрова практика, за да бъде разглеждан като вариант за националния отбор. Поради операцията Тер Щеген със сигурност няма да бъде на разположение за контролните срещи с Швейцария и Гана през март.

След оттеглянето на Мануел Нойер през 2024 година Тер Щеген пое ролята на титулярен вратар на Бундестима, но ограничените му изяви през последните месеци доведоха до това Оливер Бауман да пази във всички квалификационни мачове на Германия през есента.