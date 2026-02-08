БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:45 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тер Щеген претърпя операция, под въпрос е за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Германският вратар ще отсъства няколко месеца и няма да бъде на разположение на Бундестима през март

Тер Щеген претърпя операция, под въпрос е за Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Марк-Андре тер Щеген е претърпял успешна операция в областта на бедрото и ще бъде извън терените в следващите няколко месеца. Заради травмата вратарят е под сериозна въпросителна за участие на Световното първенство по футбол през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико.

Германецът получи контузията през миналия уикенд, когато записа едва втория си мач за Жирона след трансфера си от Барселона. От испанския клуб съобщиха, че евентуалното му завръщане преди края на сезона ще зависи изцяло от хода на възстановяването. Самият Тер Щеген потвърди чрез социалните мрежи, че го очаква дълъг период извън игра.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман вече заяви, че вратарят трябва да натрупа игрова практика, за да бъде разглеждан като вариант за националния отбор. Поради операцията Тер Щеген със сигурност няма да бъде на разположение за контролните срещи с Швейцария и Гана през март.

След оттеглянето на Мануел Нойер през 2024 година Тер Щеген пое ролята на титулярен вратар на Бундестима, но ограничените му изяви през последните месеци доведоха до това Оливер Бауман да пази във всички квалификационни мачове на Германия през есента.

#Марк-Андре тер Щеген #Национален отбор на Испания #жирона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
1
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Крум Зарков е новият председател на БСП
5
Крум Зарков е новият председател на БСП
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
6
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Европейски футбол

Олимпик Лион измъкна победата срещу Нант
Олимпик Лион измъкна победата срещу Нант
Християн Петров и Хееренвеен записаха поражение в Нидерландия Християн Петров и Хееренвеен записаха поражение в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.
70 паунда на седмица 70 паунда на седмица
Чете се за: 06:32 мин.
Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона
Чете се за: 01:37 мин.
Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време Наполи стигна до три точки след дузпа в добавеното време
Чете се за: 01:20 мин.
Барселона с класически успех над Майорка Барселона с класически успех над Майорка
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия
Чете се за: 02:45 мин.
Сноуборд
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в паралелния гигантски слалом, Кръшняк отпадна
Чете се за: 03:35 мин.
Спорт
Случаят „Петрохан“и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ