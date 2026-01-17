БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Тервел Замфиров: В спорта не е достатъчно да имаш шестица

Сноуборд
Сноубордистът отличи условията за каране в Банско и българската публика.

Тервел Замфиров
Снимка: БГНЕС
Тервел Замфиров говори след петото си място в днешния паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско.

Тервел бе трети в квалификацията по-рано днес, преди да спечели осминафинала си срещу Жан Кошир от Словения. На 1/4-финалите обаче Замфиров беше спрян от "палача" на Радослав Янков - швейцарецът Джан Казанова.

"Не мога да кажа, че съм недоволен, но, разбира се, можех повече. Пето място в света означава, че само четири човека днес са карали по-бързо от мен, не мога да съм недоволен. Конкуренцията е брутална. От спускане над минута, от 1-ия до 16-ия разликата е 60 стотни, това е по-малко от 1%. Ако го сравняваме с училище, това е един тест, на който всички са изкарали шестици. В спорта не е достатъчно да имаш шестица, трябва да бъдеш по-бърз от всички най-добри", започна Тервел.

Той призна, че го е яд, че не се е стигнало до четвъртфинал между него и Радо Янков.

"Категорично ме е яд, защото не продължих напред. Ако имаше двубой между мен и Радо, щеше да има българин в полуфиналите, в крайна сметка това е целта на всички ни. Не смятам, че загубата ми се дължи на моя грешка, по-скоро противникът ми беше по-добър от мен. Винаги се спускам за победа, бях трети в квалификацията. Пожелавам си утре да карам добре, да бъда солиден, публиката тук винаги е на ниво. При всички положения - когато има хора, които те подкрепят тук на финала, всичко е по-хубаво. Трасетата бяха изключително изравнени, Световната купа в Банско винаги е на ниво. Не беше лесно да се спечели по нито едно от трасетата", завърши Тервел Замфиров.

