Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тестват новите влакове за столичното метро

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
тестват новите влакове столичното метро
Снимка: "Метрополитен"/Фейсбук
Първият от осемте нови влака за столичния "Метрополитен" беше приет в град Пилзен в края на юли, след проведена съвместна среща между представители на чешкия производител и специалисти от столичното метро, като така стартират техническите изпитания на полигона VUZ във Велим, Чехия, съобщават от дружеството на своята страница във Фейсбук.

Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4, и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция "Панчо Владигеров", разположена между станциите "Сливница" и "Обеля".

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч. Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътници и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.

След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на октомври.

#столичен "Метрополитен" #метрото в София #нови метровлакове

