Тежка катастрофа край Павел баня, един човек е загинал

Един човек загина, а друг пострада при тежка катастрофа край Павел баня.

В 12.46 ч. днес е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие на Подбалканския път в близост до село Долно Сахране. По първоначална информация лек автомобил е самокатастрофирал, като се е ударил в крайпътно дърво.

Загинал е шофьорът, а спътникът му е пострадал. Раненият е транспортиран в лечебно заведение за оказване на медицинска помощ.

На място има полицейски екип. Временно движението в района на произшествието се осъществява в една лента.