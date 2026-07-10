БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство...
Чете се за: 02:50 мин.
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради...
Чете се за: 01:17 мин.
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с...
Чете се за: 01:55 мин.
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на...
Чете се за: 02:00 мин.
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което...
Чете се за: 05:57 мин.
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:37 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тим Мерлие спечели спринтьорския финал в седмия етап на Тур дьо Франс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Белгиецът записа четвърта етапна победа в кариерата си, а Тадей Погачар запази лидерството в генералното класиране

тим мерлие спечели спринтьорския финал седмия етап тур дьо франс
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Тим Мерлие от отбора на Соудал-Куик Степ спечели седмия етап от 113-ото издание на Обиколката на Франция. Белгиецът беше най-бърз във финалния спринт след 175,1 километра по равнинното трасе от Ажетмо до Бордо.

Мерлие зае отлична позиция в последните метри и пресече финалната линия за 3 часа, 44 минути и 20 секунди. Същото време беше присъдено на всички състезатели от основната група.

Това е четвърта етапна победа за белгиеца в Тур дьо Франс след успехите му през 2021 и 2025 година. Втори в Бордо завърши норвежецът Сьорен Веренсшьолд от Уно-Екс Мобилити, а третото място зае еритреецът Биниам Гирмай от Невър Сей Невър.

Размествания в генералното класиране не настъпиха. Тадей Погачар от ОАЕ продължава да носи жълтата фланелка с аванс от 2 минути и 42 секунди пред Йонас Вингегор от Висма-Лийз а байк. Трети на 3:27 минути е съотборникът на словенеца Исаак дел Торо.

Мадс Педерсен от Лидл-Трек остава лидер в класирането за зелената фланелка с 204 точки. Гирмай е втори със 145, а Макс Кантер от Астана заема третата позиция със 140 точки. При катерачите начело също е Погачар, следван от Вингегор.

Осмият етап е в събота и ще бъде с дължина 180,4 километра между Периго и Бержерак. Профилът отново предоставя добра възможност на спринтьорите да се борят за победата.

#Тур дьо Франс 2026 #Тим Мерлие

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
2
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците
3
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от...
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа
4
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
5
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Други спортове

България спечели четири медала в последния ден на Европейските летни игри Virtus в Полша
България спечели четири медала в последния ден на Европейските летни игри Virtus в Полша
Стилияна Николова заема 9-о място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано Стилияна Николова заема 9-о място във временното класиране за многобоя на Световната купа в Милано
Чете се за: 01:57 мин.
Адриан Кампос Джуниър: Никола Цолов заслужава да бъде във Формула 1 Адриан Кампос Джуниър: Никола Цолов заслужава да бъде във Формула 1
Чете се за: 02:22 мин.
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 10.07.2026 г. - 12:25 ч. Спортни новини 10.07.2026 г. - 12:25 ч.
Елитът на конния спорт се събира в Приморско, гледайте втория турнир за Купа България по БНТ 3 Елитът на конния спорт се събира в Приморско, гледайте втория турнир за Купа България по БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия" Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит за България Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит за България
Чете се за: 02:00 мин.
По света
"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ