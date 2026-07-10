Тим Мерлие спечели спринтьорския финал в седмия етап на Тур дьо Франс

Тим Мерлие от отбора на Соудал-Куик Степ спечели седмия етап от 113-ото издание на Обиколката на Франция. Белгиецът беше най-бърз във финалния спринт след 175,1 километра по равнинното трасе от Ажетмо до Бордо.

Мерлие зае отлична позиция в последните метри и пресече финалната линия за 3 часа, 44 минути и 20 секунди. Същото време беше присъдено на всички състезатели от основната група.

Това е четвърта етапна победа за белгиеца в Тур дьо Франс след успехите му през 2021 и 2025 година. Втори в Бордо завърши норвежецът Сьорен Веренсшьолд от Уно-Екс Мобилити, а третото място зае еритреецът Биниам Гирмай от Невър Сей Невър.

Размествания в генералното класиране не настъпиха. Тадей Погачар от ОАЕ продължава да носи жълтата фланелка с аванс от 2 минути и 42 секунди пред Йонас Вингегор от Висма-Лийз а байк. Трети на 3:27 минути е съотборникът на словенеца Исаак дел Торо.

Мадс Педерсен от Лидл-Трек остава лидер в класирането за зелената фланелка с 204 точки. Гирмай е втори със 145, а Макс Кантер от Астана заема третата позиция със 140 точки. При катерачите начело също е Погачар, следван от Вингегор.

Осмият етап е в събота и ще бъде с дължина 180,4 километра между Периго и Бержерак. Профилът отново предоставя добра възможност на спринтьорите да се борят за победата.