БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тийнейджър беше задържан в Дания за подготовка на атака срещу училище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
тийнейджър задържан дания подготовка атака училище
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

В Дания 15-годишен тийнейджър е бил задържан по подозрение, че заедно с двама свои съученици е подготвял стрелба в училище, съобщиха от полицията.

В петък, 1 август 2025 г., полицията в югоизточната част на Ютландия е получила сигнал за планирана стрелба в училището "Санкт Михаелс" в Колдинг" в южната част на страната, се посочва в изявление на полицията.

Според властите не съществува "реална и конкретна опасност за въпросното училище или за конкретни лица".

Въз основа на сигнала са арестувани трима непълнолетни, а "един от арестуваните заподозрени, на 15 години, ще се яви на предварително изслушване за опит за убийство и е поставен под предварително задържане за четири седмици", уточни полицията.

Другите двама заподозрени не са навършили възраст, в която може на носят наказателноправна отговорност. Те са били освободени след разпит, посочи полицията, която не даде подробности за самоличността на заподозрените.

Училището, срещу което е било планирано нападението, е частно училище в Колдинг - осмия по големина град в северната страна, където училищната ваканция приключва около 11 август. Заподозрените са ученици в друго училище, съобщи градската управа.

#атака #Дания #арестуван тийнейджър #училище

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
2
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
3
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
4
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
6
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Европа

Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария и Франция Горещата вълна в Европа: Предупреждения за опасно време в Швейцария и Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Пожар бушува в Националния парк "Везувий" в Италия Пожар бушува в Националния парк "Везувий" в Италия
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
Райският газ и парализата: Случаите във Франция зачестяват Райският газ и парализата: Случаите във Франция зачестяват
Чете се за: 02:15 мин.
Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин Краят на ултиматума: В очакване на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 05:27 мин.

Водещи новини

Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Миналото и тайните на Урвич: Крепостта през вековете и нейното...
Чете се за: 15:57 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Домашен арест" за петима членове на мото клуб, обвинени...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ