ТК Кристи триумфира с титлата при юношите до 18 години, вторият тим на клуба също на подиума

Дряновският клуб победи ТК Про Спорт във финала в Пазарджик, а ТК Левски стана шампион при девойките до 16 години
ТК Кристи от Дряново спечели титлата при юношите на Държавното отборно първенство по тенис до 18 години. Надпреварата се проведе на базата на ТК "Фаворит“ в Пазарджик, а дряновският клуб завърши турнира с първо и трето място.
Във финалния сблъсък първият състав на ТК Кристи се наложи категорично с 2:0 победи над ТК Про Спорт от София.
Александър Георгиев даде преднина на шампионите след успех над Мартин Тодоров със 7:6(6), 6:1. Във втория мач Станислав Косев надделя над Адриан Христов с 6:3, 6:3, с което подпечата титлата за клуба от Дряново.
Успехът за ТК Кристи беше допълнен от представянето на втория отбор на клуба. Той стигна до бронзовите медали, след като в срещата за третото място победи ТК Барокко Спорт от София с 2:1.
Ден по-рано беше определен шампионът и при девойките до 18 години. ТК Изида от Добрич завоюва титлата след победа с 2:0 над ТК Левски във финала. Бронзът остана за друг добрички клуб – ТК Добротица, който се справи с ТК Барокко Спорт с 2:1.
Междувременно приключи и битката за титлата при девойките до 16 години. ТК Левски от София стана шампион след 2:1 срещу ТК Кристи от Дряново във финалната среща. Решаваща се оказа надпреварата на двойки, в която Катрин Кънева и Рая Петкова победиха Радост Петкова и Даная Цанкова с 6:1, 6:1. ТК Локо 98 от Пловдив завърши на третата позиция.
При юношите до 16 години предстои изцяло пловдивски финал между двата състава на ТК Макс Про 2020. Първият отбор елиминира ТК Изида с 2:0 на полуфиналите, докато вторият състав на клуба победи със същия резултат ТК 15:40 от София.