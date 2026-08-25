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ТК Кристи триумфира с титлата при юношите до 18 години, вторият тим на клуба също на подиума

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Дряновският клуб победи ТК Про Спорт във финала в Пазарджик, а ТК Левски стана шампион при девойките до 16 години

ТК Кристи триумфира с титлата при юношите до 18 години, вторият тим на клуба също на подиума
Снимка: БТА
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ТК Кристи от Дряново спечели титлата при юношите на Държавното отборно първенство по тенис до 18 години. Надпреварата се проведе на базата на ТК "Фаворит“ в Пазарджик, а дряновският клуб завърши турнира с първо и трето място.

Във финалния сблъсък първият състав на ТК Кристи се наложи категорично с 2:0 победи над ТК Про Спорт от София.

Александър Георгиев даде преднина на шампионите след успех над Мартин Тодоров със 7:6(6), 6:1. Във втория мач Станислав Косев надделя над Адриан Христов с 6:3, 6:3, с което подпечата титлата за клуба от Дряново.

Успехът за ТК Кристи беше допълнен от представянето на втория отбор на клуба. Той стигна до бронзовите медали, след като в срещата за третото място победи ТК Барокко Спорт от София с 2:1.

Ден по-рано беше определен шампионът и при девойките до 18 години. ТК Изида от Добрич завоюва титлата след победа с 2:0 над ТК Левски във финала. Бронзът остана за друг добрички клуб – ТК Добротица, който се справи с ТК Барокко Спорт с 2:1.

Междувременно приключи и битката за титлата при девойките до 16 години. ТК Левски от София стана шампион след 2:1 срещу ТК Кристи от Дряново във финалната среща. Решаваща се оказа надпреварата на двойки, в която Катрин Кънева и Рая Петкова победиха Радост Петкова и Даная Цанкова с 6:1, 6:1. ТК Локо 98 от Пловдив завърши на третата позиция.

При юношите до 16 години предстои изцяло пловдивски финал между двата състава на ТК Макс Про 2020. Първият отбор елиминира ТК Изида с 2:0 на полуфиналите, докато вторият състав на клуба победи със същия резултат ТК 15:40 от София.

#ТК Кристи #Държавно отборно първенство по тенис

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