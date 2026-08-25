Григор Димитров и Елизара Янева започват участието си на US Open днес

Първите ракети на България при мъжете и жените Григор Димитров и Елизара Янева ще започнат днес участието си в квалификациите на последния за сезона турнир от Големия шлем – US Open. Родните представители ще трябва да преминат през три кръга, за да намерят място в основната схема.

Димитров ще започне участието си срещу Лоренцо Джустино. И двамата са родени през 1991 година, но до този момент никога не са се срещали в мъжкия професионален тур.

Българинът има далеч по-сериозна история на кортовете в Ню Йорк. Най-доброто му представяне на US Open е полуфиналът през 2019 година, а през 2024-а достигна до четвъртфиналите.

Джустино има само две участия в основната схема на турнири от Големия шлем, и двете през 2020 година. В Ню Йорк италианецът на два пъти е достигал до третия квалификационен кръг, а върховото му класиране в световната ранглиста е №127 през август 2019 година.

Двубоят Димитров – Джустино е втори от програмата на Корт 17 и се очаква да започне около 20:00 часа тази вечер.

При успешно начало за Димитров във втория кръг ще го очаква победителят от сблъсъка между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия.



Елизара Янева ще започне срещу чехкинята Луцие Хавличкова. За разлика от Димитров и Джустино, двете вече се познават добре на корта. Янева и Хавличкова се срещнаха на турнир в Търнава в края на миналата година, когато чехкинята измъкна победата след тайбрек в решителния трети сет. Така българката ще получи възможност за реванш на далеч по-голямата сцена в Ню Йорк. Срещата между двете е тази вечер от 18:00 часа на Корт 16.

При победа Янева ще се изправи във втория кръг срещу поставената под №2 Моюка Учиджима от Япония или бившата №35 в света Полона Херцог от Словения.