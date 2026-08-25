Росица Денчева е на четвъртфинал на двойки в Сърбия

Българската тенисистка Росица Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка и партньорката ѝ Мария Головина (Русия), поставени под номер 4 в основната схема, надиграха българката Анджелина Костова и Адриана Рийми (САЩ) с 6:2, 6:2 за малко над час на корта.

И в двата сета Денчева и Головина изоставаха с 0:2 след ранни пробиви, но и в двата случая спечелиха шест поредни гейма, с които си осигуриха място в четвъртфиналната фаза.

Там българката и рускинята ще срещнат победителките от двубой с участието на още две българки - Денислава Глушкова в тандем с Икуми Ямазаки (Япония) и Дария Великова с Мария Мурсия (Колумбия), които ще играят по-късно днес.

В същия турнир участват още българките Алекса Каратанчева и Уляна Храбавец, които ще се изправят срещу вторите поставени Лиа Каратанчева (България) и Пратхана Томбаре (Индия). Освен тях Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще излязат срещу Сара Какаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).