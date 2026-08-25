БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева е на четвъртфинал на двойки в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

росица денчева играе полуфиналите тенис турнира клей румънския град бузъу
Слушай новината

Българската тенисистка Росица Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнир на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка и партньорката ѝ Мария Головина (Русия), поставени под номер 4 в основната схема, надиграха българката Анджелина Костова и Адриана Рийми (САЩ) с 6:2, 6:2 за малко над час на корта.

И в двата сета Денчева и Головина изоставаха с 0:2 след ранни пробиви, но и в двата случая спечелиха шест поредни гейма, с които си осигуриха място в четвъртфиналната фаза.

Там българката и рускинята ще срещнат победителките от двубой с участието на още две българки - Денислава Глушкова в тандем с Икуми Ямазаки (Япония) и Дария Великова с Мария Мурсия (Колумбия), които ще играят по-късно днес.

В същия турнир участват още българките Алекса Каратанчева и Уляна Храбавец, които ще се изправят срещу вторите поставени Лиа Каратанчева (България) и Пратхана Томбаре (Индия). Освен тях Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще излязат срещу Сара Какаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).

#Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027"
2
Нидерландия заяви, че ще бойкотира "Евровизия 2027"
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
3
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS...
Силна лятна буря и градушка в София
4
Силна лятна буря и градушка в София
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
5
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е било поставено върху джип
6
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Български тенис

Григор Димитров и Елизара Янева започват участието си на US Open днес
Григор Димитров и Елизара Янева започват участието си на US Open днес
Иван Иванов се класира за втория кръг на „Чалънджър“ в Англия Иван Иванов се класира за втория кръг на „Чалънджър“ в Англия
Чете се за: 01:42 мин.
Григор Димитров с лек прогрес в ранглистата Григор Димитров с лек прогрес в ранглистата
Чете се за: 01:42 мин.
Елизара Янева с нов рекорд в ранглистата Елизара Янева с нов рекорд в ранглистата
Чете се за: 01:47 мин.
Григор Димитров научи първото препятствие по пътя към основната схема на US Open Григор Димитров научи първото препятствие по пътя към основната схема на US Open
Чете се за: 02:40 мин.
Димитър Кисимов с първи голям триумф при мъжете след драматичен финал в Сърбия Димитър Кисимов с първи голям триумф при мъжете след драматичен финал в Сърбия
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“ Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“ Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на 58-годишния мъж продължава След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителното устройство в „Драгалевци“ е...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пороят наложи евакуация на хора в община Струмяни, положението...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Водно бедствие в Сатовча: Разрушена инфраструктура, наводнени къщи...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ