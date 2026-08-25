Елизара Янева пропусна три сетбола и отпадна в дебюта си на US Open

Първата ракета на България при жените Елизара Янева приключи участието си в квалификациите на Откритото първенство на САЩ още в първия кръг. При своя дебют на US Open 19-годишната българка отстъпи с 2:6, 5:7 пред чехкинята Луцие Хавличкова след час и 35 минути игра.

Съперничката на Янева е на 21 години и има сериозна визитка от юношеския тенис, след като през 2022 година беше обявена за световна шампионка при девойките.

Българката започна добре срещата и поведе с 2:1 в първата част. Последва обаче силна серия на Хавличкова, която спечели пет последователни гейма и затвори сета с 6:2.

Далеч по-оспорвана беше втората част. Янева показа характер и на два пъти успя да навакса изоставане от пробив, за да изравни резултата до 4:4.

Най-големият шанс за българката дойде при 5:4, когато тя достигна до три сетбола при подаването на Хавличкова. Янева обаче не успя да реализира нито една от възможностите и да изпрати двубоя в решителен трети сет.

Пропуснатите шансове се оказаха повратният момент. Чехкинята измъкна подаването си, след което спечели още два поредни гейма и оформи крайното 7:5 във втория сет.

Така дебютът на Елизара Янева на US Open приключи в първия квалификационен кръг, но 19-годишната националка за "Били Джийн Кинг Къп“ успя да натрупа първия си опит на един от четирите турнира от Големия шлем.