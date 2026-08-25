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Янаки Милев продължава към втория кръг в Овиедо

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Спорт
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Родният представител се справи с испанец, който не успя да доиграе мача.

янаки милев продължава победния ход четвъртфиналист скопие
Снимка: БТА
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Българският тенисист Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Овиедо (Испания) с награден фонд 30 хиляди евро.

22-годишният състезател надигра седмия поставен представител на домакините Карлос Монтагуд след 5:0 в първия сет и отказване на испанеца след 38 минути на корта.

Във втория кръг опонент на Милев ще бъде друг испанец - квалификантът Хосе Алонсо.

По-късно днес българинът трябва да участва и в надпреварата на двойки заедно с опонента си от първия кръг на сингъл - Карлос Монтагуд, като двамата са поставени под номер 4 и ще се изправят срещу испанците Томас Абасоло и Самуел Гарсия.

#Янаки Милев

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