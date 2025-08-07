Тодор Неделев поднови тренировки с Ботев Пловдив

Футболистът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев поднови тренировки наравно със своите съотборници, съобщиха от клуба.

Опитният полузащитник пропусна последния шампионатен мач на "канарчетата" срещу Арда (Кърджали) заради мускулна контузия, но вече е възстановен и ще бъде на разположение на Николай Киров за предстоящия двубой на "жълто-черните" срещу Локомотив (София).

Мачът между Ботев и столичните "железничари" е в неделя от 21:15 часа на стадион "Христо Ботев".

За "канарчетата" срещата със сигурност пропускат Андрей Йорданов и Ивелин Попов, които получиха червени картони срещу Арда в последния кръг.