Тодор Симов: Нашият отбор никога не се задоволява, винаги търсим точка или три

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов открои желанието на своя отбор да преследва положителен резултат до последно след загубата с 0:2 от Арда в Кърджали. Специалистът смята, че врачани са били равностойни на своя съперник в голяма част от срещата и могат да съжаляват за пропуските си през първото полувреме.

"Нашият отбор няма мач, в който да изостава в резултата и да не иска да спечели, дори и с цената на риска. Ние не се задоволяваме и се опитваме да спечелим точка или три“, заяви Симов.

Наставникът остана доволен от представянето преди почивката, въпреки че отчете допуснатите грешки. Според него Ботев е имал две добри възможности да поведе, които са можели да променят развитието на срещата.

"Определено, въпреки че допуснахме доста грешки, беше доста добро първо полувреме за нас. Трябва да съжаляваме, че не поведохме, защото имахме две ситуации. Този мач беше доста равностоен. И двата отбора търсеха победата. В такива мачове един гол накланя везните“, коментира треньорът.

Арда успя да открие резултата след почивката чрез Доминик Янков, но Симов подчерта, че неговите футболисти не са се отказали и са потърсили изравняването.

"След първия гол показахме реакция, показахме, че искаме да изравним. Ситуацията за втория гол не е моя работа да я коментирам“, заяви той по повод дузпата, от която Антонио Вутов оформи крайното 2:0.

Симов отчете като положителен факт и това, че Ботев Враца е успял да упражни териториален натиск срещу съперник от класата на Арда.

"Когато играеш срещу силни отбори като Арда, може да ни радва, че упражнихме териториален натиск“, допълни специалистът.

За Ботев Враца вече предстои подготовка за следващия шампионатен двубой срещу Септември. Симов подчерта, че първата задача пред щаба му е футболистите да се възстановят възможно най-добре.