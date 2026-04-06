Тодор Симов: Нищо не показахме от играта, която можем

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов не остана особено доволен от играта на отбора при гостуването на Септември, завършило без голове - 0:0 в Първа лига. Специалистът е категоричен, е резултатът е напълно закономерен.

„Мисля, че равенството е абсолютно закономерно. Нищо не показахме от играта, която можем. Бяхме по-припряни. Слаб мач, а зрителите може и да си изключат телевизорите при такива мачове от българското първенство, което не е похвално", коментира Симов.

„Печелим доста единоборства, но днес ни липсваше повече креативност и остротата в атаката. Съвсем логично не стигнахме до създаване на повече положения“, каза още наставникът на врачани.

„В следващия мач ще излезем, за да опитаме да наваксаме тези точки, които загубихме днес. Ще играем с доста по-стойностен отбор, но мисля, че ще отговорим подобаващо“, завърши Симов.