БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Скримов: Трудно победихме ЦСКА в изключително тежки мачове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Волейболистът на Левски очаква Локомотив Авиа да бъде вторият финалист.

Тодор Скримов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Волейболистът на Левски Тодор Скримов призна, че победата над ЦСКА в полуфиналната серия на Националната волейболна лига не е дошла никак лесно.

"Сините" се класираха на финала, след като отстраниха столичния си съперник с 3:1 победи.

"Трудно е, меко казано. Както видяхте, изключително тежки мачове. Особено в тази зала. Успяхме да се съберем, да запазим концентрация, да победим, въпреки това че не играхме най-добрия си волейбол. Определено на моменти дори имаше неща, които не съм виждал от много време да правим, нямам обяснение за това. Може би сме прекалено нервни, тепърва ще правим разбори. Въпреки слабата игра на моменти успяхме да победим, което в крайна сметка е най-важното в плейофите", сподели той след срещата.

Във финалната серия столичният отбор ще премери сили с победителя от полуфиналната серия между Локомотив Авиа и Нефтохимик.

"Има достатъчно време до следващия мач, така че започваме да се възстановяваме, да тренираме, да се готвим, а между мачовете в самата серия вече е много трудно. Мачове на всеки три дни - общо взето няма време за нищо, само мислим за следващия мач. Локо има предимство, особено в тяхната зала, където евентуално може да е петата среща, така че смятам, че ще бъде Локото, но може и да са Нефтохимик - не знам", каза Скримов.

Левски надви ЦСКА и стигна до финала
Левски надви ЦСКА и стигна до финала
„Сините" спечелиха драматично четвъртия мач с 3:2 гейма.
#ВК ЦСКА #Тодор Скримов #ВК Левски

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ