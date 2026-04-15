Тодор Скримов: Трудно победихме ЦСКА в изключително тежки мачове

Волейболистът на Левски Тодор Скримов призна, че победата над ЦСКА в полуфиналната серия на Националната волейболна лига не е дошла никак лесно.

"Сините" се класираха на финала, след като отстраниха столичния си съперник с 3:1 победи.

"Трудно е, меко казано. Както видяхте, изключително тежки мачове. Особено в тази зала. Успяхме да се съберем, да запазим концентрация, да победим, въпреки това че не играхме най-добрия си волейбол. Определено на моменти дори имаше неща, които не съм виждал от много време да правим, нямам обяснение за това. Може би сме прекалено нервни, тепърва ще правим разбори. Въпреки слабата игра на моменти успяхме да победим, което в крайна сметка е най-важното в плейофите", сподели той след срещата.

Във финалната серия столичният отбор ще премери сили с победителя от полуфиналната серия между Локомотив Авиа и Нефтохимик.

"Има достатъчно време до следващия мач, така че започваме да се възстановяваме, да тренираме, да се готвим, а между мачовете в самата серия вече е много трудно. Мачове на всеки три дни - общо взето няма време за нищо, само мислим за следващия мач. Локо има предимство, особено в тяхната зала, където евентуално може да е петата среща, така че смятам, че ще бъде Локото, но може и да са Нефтохимик - не знам", каза Скримов.