Тодор Стойчев беше най-предно класираният българин на сабя на европейското първенство във Франция

Тодор Стойчев завърши като най-добре представилият се български състезател в турнира на сабя при мъжете на европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Националът раздели 43-ото място в крайното класиране сред общо 68 участници от 21 държави.

Стойчев преодоля груповата фаза с баланс от три победи и три поражения. В първия кръг на директните елиминации той се изправи срещу украинеца Андрий Ягодка. Българинът бе близо до успеха, след като поведе с 13:10, но съперникът му осъществи обрат и спечели двубоя с 15:13.

Останалите трима български представители не успяха да достигнат до челните позиции. Калоян Пешев записа една победа и четири загуби в групите, а впоследствие отстъпи с 8:15 пред Дмитрий Насонов и завърши на 51-о място.

Никола Меицов и Димитър Райкин приключиха участието си след груповата фаза с по една победа и пет поражения. Меицов зае 54-ата позиция в крайното подреждане, а Райкин остана 59-и.

Участието на българските национали на европейското първенство продължава в петък, когато ще се проведат отборните надпревари на шпага при мъжете и сабя при жените.