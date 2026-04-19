Тодор Стойчев завърши на 15-а позиция на сабя на Световната купа по фехтовка в Падуа

Чете се за: 01:37 мин.
В надпреварата се включиха 247 сабльори от 44 държави. България беше представена от Тодор Стойчев, Николай-Томас Георгиев, Калоян Пешев и Михаил Стайков.

Тодор Стойчев завърши на 15-о място в турнира на сабя мъже на Световната купа по фехтовка в Падуа (Италия).

Фехтовачът игра много добре срещу най-опитните състезатели и показа потенциал и качества за големи успехи в мъжката сабя. За пръв път от десетилетия в елита на мъжката сабя има българин, и това е плод на години упорит труд, съобщават от БФ Фехтовка.

Стойчев (Свечников) стартира силно още в групите - 6 победи от 6 срещи, което го изпрати директно в елиминациите на най-добрите 64. Там сабльорът победи в първия кръг Едуард Драгомир от Румъния с 15:10. В двубоя за място сред най-добрите 16 Стойчев отстрани Наоя Танишита от Япония с 15:10. В срещата за място в топ 8 българинът отстъпи пред Гьон-дон До от Република Корея с 6:15 и зае 15-о място в крайното класиране.

Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ) приключи надпреварата на 91-а позиция, Калоян Пешев (Свечников) е 164-и, Михаил Стайков (Младост) - 232-и.

Днес е отборната надпревара, като България излиза в първия си двубой срещу тима на индивидуалните неутрални спортисти.

