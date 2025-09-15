Токио 2025: Арманд Дуплантис срещу себе си в овчарския скок

Голямата звезда на леката атлетика Арманд Дуплантис е безспорният фаворит в овчарския скок на световното първенство в Токио.

Шведът се завръща в японската столица, където той спечели първата си олимпийска титла и започна абсолютната си хегемония в дисциплината - 13 счупени световни рекорда, 3 от които са през 2025 г, 35 поредни победи в рамките на 2 години, ново олимпийско злато в Париж, както и купища титли на всяко едно равнище.

Тук въпросът не е дали някой ще спре Дуплантис, а дали той отново ще надскочи себе си и ще се превърне в първия мъж преминал границата от 6.30 м.

Все пак доминацията на Мондо бе поставена под сериозен натиск на последното състезание преди световното. На финала на Диамантената лига в Цюрих гъркът Емануил Каралис се изравни с шведа, след като и двамата скочиха точно 6 метра. Победата все пак отиде при Дуплантис, защото той се справи с тази височина от първия си опит, докато Каралис - от третия.

Бронзовият медалист от Париж 2024 се намира в страхотна форма през настоящия сезон. Той подобри личното си постижение на първенството на Гърция - 6.08 м, което го прави четвъртият най-висок скачач в историята на спорта. Каралис редовно е подгласник на Дуплантис и се цели да се качи на трона на възможно най-голямата сцена.

Двукратният световен шампион в дисциплината Сам Кендрикс също е сред фаворитите за място на почетната стълбичка. Американецът е трети в световната ранглиста този сезон, като зад себе си има бронз на световното на закрито, както и на финала на Диамантената лига. Кендрикс е и сребрен медалист от Игрите в Париж.

Къртис Маршал, който се качи на подиума на последното световно първенство на открито в Будапеща през 2023 г, също не бива да бъде отписван. Австралиецът притежава и четвъртото най-добро постижение за този сезон - 5.93 м.

Точно зад него се намира Ерму Шашма, който постави рекорд на Турция през юли месец от 5.92 м.

Франция също пристига в Токио с двама силни състезатели. Олимпийският шампион от Лондон 2012 и бивш световен рекордьор Рено Лавилени продължава да се представя на високо ниво. 38-годишният атлет записа 5.91 м. на закрито и 5.82 м. на открито този сезон. Със същите постижения е и Тибо Коле, който през 2023 г. завърши на пето място.