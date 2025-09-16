Токио 2025: Един от най-непредсказуемите финали ни очаква в скока на височина

Едва четири сантиметра разделят най-добрите шест състезатели в скока на височина този сезон преди един от най-непредсказуемите финали на световното първенство по лека атлетика в Токио.

У Сангхьок, който прескочи 2.34 метра при победата си на Диамантената лига в Монако, се отправя към японската столица с най-добър резултат на открито този сезон. Кореецът спечели и световното първенство на закрито в Нанджин по-рано тази година.

Той прекъсна европейския си етап от сезона заради контузия на прасеца, но разсея опасенията, че е нещо сериозно в дългата подготовка за Токио. 29-годишният състезател все още се надява да постигне най-доброто си представяне на световно първенство на открито, подобрявайки бронзовия медал, който взе на световното първенство през 2022 г.

Олег Дорошчук е другият, който е прескочил 2.34 м. този сезон, макар и на закрито. Украинецът беше победен с два сантиметра на неотдавнашния финал на Диамантената лига в Цюрих от Хамиш Кер.

Новозеландецът стана олимпийски шампион преди година в Париж, след като той и американският му съперник Шелби МакЮън отказаха възможността да споделят златото, както връстниците им от преди четири години Мутаз Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия).

Това бяха два емблематични олипийски момента по много различни причини. Кер изпревари МакЮън, който и до днес настоява, че не съжалява за битката за златото, въпреки че трябваше да се задоволи с второто място.

Сега обаче нито Шелби МакЮън, нито Баршим и Тамбери ще бъдат в битката за отличията, като катарецът за първи път няма да бъде на почетната стълбичка на първенство на планетата от Даегу 2011.

Освен новозеландецът Кер други двама имат най-добри резултати от 2.33 м този сезон - Ян Щефала от Чехия и Юто Секо от Япония, като вторият е надеждата на домакините за медал. Състезаващият се с очила атлет постигна националния си рекорд, като сякаш имаше възможност да скочи и над това.

В отсъствието на Тамбери, италианският флаг ще развее 19-годишният Матео Сиоли, с най-добро лично постижение от 2.30 м. Той спечели европейски бронз на закрито по-рано тази година, след което грабна златото на европейското първенство за младежи до 23 години.