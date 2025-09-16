БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: Един от най-непредсказуемите финали ни очаква в скока на височина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Гледайте световното първенство по лека атлетика по БНТ 3.

У Сангхьок, Хамиш Кер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Едва четири сантиметра разделят най-добрите шест състезатели в скока на височина този сезон преди един от най-непредсказуемите финали на световното първенство по лека атлетика в Токио.

У Сангхьок, който прескочи 2.34 метра при победата си на Диамантената лига в Монако, се отправя към японската столица с най-добър резултат на открито този сезон. Кореецът спечели и световното първенство на закрито в Нанджин по-рано тази година.

Той прекъсна европейския си етап от сезона заради контузия на прасеца, но разсея опасенията, че е нещо сериозно в дългата подготовка за Токио. 29-годишният състезател все още се надява да постигне най-доброто си представяне на световно първенство на открито, подобрявайки бронзовия медал, който взе на световното първенство през 2022 г.

Олег Дорошчук е другият, който е прескочил 2.34 м. този сезон, макар и на закрито. Украинецът беше победен с два сантиметра на неотдавнашния финал на Диамантената лига в Цюрих от Хамиш Кер.

Новозеландецът стана олимпийски шампион преди година в Париж, след като той и американският му съперник Шелби МакЮън отказаха възможността да споделят златото, както връстниците им от преди четири години Мутаз Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия).

Това бяха два емблематични олипийски момента по много различни причини. Кер изпревари МакЮън, който и до днес настоява, че не съжалява за битката за златото, въпреки че трябваше да се задоволи с второто място.

Сега обаче нито Шелби МакЮън, нито Баршим и Тамбери ще бъдат в битката за отличията, като катарецът за първи път няма да бъде на почетната стълбичка на първенство на планетата от Даегу 2011.

Освен новозеландецът Кер други двама имат най-добри резултати от 2.33 м този сезон - Ян Щефала от Чехия и Юто Секо от Япония, като вторият е надеждата на домакините за медал. Състезаващият се с очила атлет постигна националния си рекорд, като сякаш имаше възможност да скочи и над това.

В отсъствието на Тамбери, италианският флаг ще развее 19-годишният Матео Сиоли, с най-добро лично постижение от 2.30 м. Той спечели европейски бронз на закрито по-рано тази година, след което грабна златото на европейското първенство за младежи до 23 години.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 05:37 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Лека атлетика

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок
Чете се за: 02:30 мин.
Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата
Чете се за: 02:00 мин.
Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика
Чете се за: 03:00 мин.
Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 01:57 мин.
Токио 2025: Без изявен фаворит в бягането на 1500 м. при мъжете Токио 2025: Без изявен фаворит в бягането на 1500 м. при мъжете
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ВМЗ - Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ