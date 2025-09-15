БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Токио 2025: Камрин Роджърс се цели в ново историческо постижение за Канада в хвърлянето на чук

от БНТ
Спорт
Гледайте световното първенство по лека атлетика пряко по БНТ 3.

Камрин Роджърс
Снимка: БТА
Световната и олимпийска шампионка Камрин Роджърс има шанс да стане първата канадка, спечелила две поредни индивидуални глобални титли, когато стъпи в клетката за хвърляне на чук на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Роджърс стана първата канадка, която се е качвала на световния връх в тази дисциплина през 2023 г, и едва втората канадка, която триумфира на първенството на планетата. Последва и нов огромен успех на Игрите в Париж, където тя донесе първото олимпийско злато на страната си в леката атлетика от 96 години насам.

Роджърс се радва на силна кампания през 2025 г, като тя е спечелила 9 от 10-те си състезания, а националният ѝ рекорд от 78.88 м на силното състезание Префонтейн Класик я поставя на пето място в световната класация за всички времена.

Камрин Роджърс обаче е втора в световната класация този сезон - американката Брук Андерсен притежава водещия в света резултат от 79.29 м. Световната шампионка от 2022 г. обаче не направи нито един успешен опит в квалификациите и ще пропусне финалите на трето поредно голямо събитие (Будапеща 2023, Париж 2024).

Съотборничката на Андерсен - ДеАнна Прайс, световна шампионка от 2019 г. и бронзова медалистка от 2023 г, спечели титлата на САЩ със 78.53 м. Тя е и с едно място над Андерсен в световната класация за всички времена със северноамериканския си рекорд от 80.31 м.

Отборът на САЩ се допълва от Джейни Касанавойд - вицешампионка от Будапеща 2023 и бронзова медалистка от Орегон 2022.

Една от легендарните фигури в хвърлянето на чук също не бива да бъде отписвана. Въпреки че вече е на 40 години, Анита Влодарчик има постиженията зад гърба си, за да бъде конкурент до края на славната си кариера - четирикратен световен и трикратен олимпийски първенец, както и световна рекордьорка с 82.98 метра. Полякинята завърши четвърта на първенството на планетата през 2023 г. и повтори този резултат на тазгодишния Префонтейн Класик, където постигна най-доброто си постижение за сезона от 74.70 м.

Бронзовата олимпийска медалистка от Китай - Жао Джие, наскоро спечели титлата на Световните университетски игри, след като по-рано през сезона постави личен рекорд от 76.60 м. Към нея се присъединява съотборничката ѝ Жан Джиале, която тази година счупи световния рекорд за девойки до 20 години със 77.24 м.

Криста Терво и Силя Косонен водят спор през целия сезон коя трябва да е лидер на финландския отбор, хвърляйки съответно 77.14 м и 77.07 м. Те завършиха пети и шести на Олимпийските игри миналата година, така че ще се стремят да се качат на подиума в Токио.

