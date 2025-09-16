Токио 2025: Канада е фаворит за златото в хвърлянето на чук и при мъжете

23-годишният Итън Кацберг е безспорният фаворит в сектора за хвърляне на чук при мъжете на световното първенство по лека атлетика в Токио.

След пробива си на шампионата на планетата през 2023 г. в Будапеща, когато постави национален рекорд от 81.25 метра, за да открадне златото от олимпийския първенец от Токио 2020 Войчех Новицки, канадецът добави и титлата от Игрите в Париж.

По-рано през олимпийската година Кацберг постави северноамерикански рекорд от 84.38 м - най-доброто хвърляне от 2008 г. насам, което го издигна на девето място в световната класация за всички времена. Той се доближи до изравняването на това невероятно постижение в Париж, хвърляйки 84.12 м, за да триумфира с повече от четири метра преднина.

Канадецът се отправя към японската столица с личен рекорд за сезона от 82.73 м, поставено на високата надморска височина в столицата на Кения - Найроби. Итън Кацберг несъмнено започва като един от фаворитите, но част от неговите съперници също имат основателна причина да влязат в битката за златото.

Бенце Халас е атлетът в най-добра форма преди Токио. Унгарецът държи най-доброто постижение за 2025 г. - 83.18 метра на турнира Ищван Гюлай в Будапеща, а на Диамантената лига в Селезия той отново бе над Кацберг.

Рекордът и двете победи досега са кулминацията на възходящата траектория на 28-годишния атлет, която започна на домашното световното първенство през 2023 г, когато завършва трети, и продължила на Париж 2024 със сребърен медал.

Кацберг вече беше изпреварен в световната ранглиста, когато американецът Руди Уинклер - осми в Будапеща и шести в Париж, хвърли 83.16 м на Префонтейн Класик в Юджийн.

24-годишният украинец Михайло Кохан изгря на световната сцена с бронзовия си медал на Олимпийските игри преди една година, когато спечели бронзовия медал. Сега той отново ще бъде конкурент за място на почетната стълбичка с петото най-добро постижение за този сезон - 81.66 м.

Готов за отмъщение е и 36-годишният Павел Файдек. Серията от пет поредни световни титли на поляка беше спряна от далеч по-младия му канадски съперник преди две години в Будапеща. Този сезон Файдек е седми в световната класация със 79.07 метра.