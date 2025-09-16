БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: Канада е фаворит за златото в хвърлянето на чук и при мъжете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Гледайте световното първенство по лека атлетика по БНТ 3.

Итън Кацберг
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

23-годишният Итън Кацберг е безспорният фаворит в сектора за хвърляне на чук при мъжете на световното първенство по лека атлетика в Токио.

След пробива си на шампионата на планетата през 2023 г. в Будапеща, когато постави национален рекорд от 81.25 метра, за да открадне златото от олимпийския първенец от Токио 2020 Войчех Новицки, канадецът добави и титлата от Игрите в Париж.

По-рано през олимпийската година Кацберг постави северноамерикански рекорд от 84.38 м - най-доброто хвърляне от 2008 г. насам, което го издигна на девето място в световната класация за всички времена. Той се доближи до изравняването на това невероятно постижение в Париж, хвърляйки 84.12 м, за да триумфира с повече от четири метра преднина.

Канадецът се отправя към японската столица с личен рекорд за сезона от 82.73 м, поставено на високата надморска височина в столицата на Кения - Найроби. Итън Кацберг несъмнено започва като един от фаворитите, но част от неговите съперници също имат основателна причина да влязат в битката за златото.

Бенце Халас е атлетът в най-добра форма преди Токио. Унгарецът държи най-доброто постижение за 2025 г. - 83.18 метра на турнира Ищван Гюлай в Будапеща, а на Диамантената лига в Селезия той отново бе над Кацберг.

Рекордът и двете победи досега са кулминацията на възходящата траектория на 28-годишния атлет, която започна на домашното световното първенство през 2023 г, когато завършва трети, и продължила на Париж 2024 със сребърен медал.

Кацберг вече беше изпреварен в световната ранглиста, когато американецът Руди Уинклер - осми в Будапеща и шести в Париж, хвърли 83.16 м на Префонтейн Класик в Юджийн.

24-годишният украинец Михайло Кохан изгря на световната сцена с бронзовия си медал на Олимпийските игри преди една година, когато спечели бронзовия медал. Сега той отново ще бъде конкурент за място на почетната стълбичка с петото най-добро постижение за този сезон - 81.66 м.

Готов за отмъщение е и 36-годишният Павел Файдек. Серията от пет поредни световни титли на поляка беше спряна от далеч по-младия му канадски съперник преди две години в Будапеща. Този сезон Файдек е седми в световната класация със 79.07 метра.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 05:37 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Лека атлетика

Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок
Кейти Муун стана първата жена с три поредни световни титли в овчарския скок
Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата Божидар Саръбоюков: Доволен съм много от петото място, но не и от резултата
Чете се за: 02:00 мин.
Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика Мелиса Джеферсън-Уудън се класира за полуфиналите на 200 м на световния шампионат по лека атлетика
Чете се за: 03:00 мин.
Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 01:57 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
9635
Чете се за: 06:02 мин.
Токио 2025: Без изявен фаворит в бягането на 1500 м. при мъжете Токио 2025: Без изявен фаворит в бягането на 1500 м. при мъжете
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ