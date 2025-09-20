Токио 2025: Новото поколение срещу 13-годишния световен рекорд в бягането на 800 м мъже

Бягането на 800 метра за мъже на световното първенство по лека атлетика в Токио ще представи нова глава в едно младо и вълнуващо съперничество между група талантливи атлети.

Световният рекорд на Дейвид Рудиша от 1:40.91 минута от Олимпийските игри през 2012 г. все още е валиден, но съществуват индикации, че това може да е поколението атлети, което най-накрая да го повали.

Когато те излязат на пистата на Националния стадион в Токио за финала днес, там ще бъдат олимпийският шампион, действащият световен първенец и още 4 мъже, които са паднали под 1:43 минута тази година.

Емануел Уаньони, олимпийският шампион, държи трите най-бързи времена в света тази година, водещото от които е 1:41.44 мин. в Монако. След като спечели пет от последните си шест състезания, включително и титлата от Диамантената лига в Цюрих, той пристига в японската столица в приповдигнато настроение.

Най-големият конкурент на 21-годишния кениец е Марко Ароп, който му отне златото в Будапеща преди две години.

Дългокракият канадец имаше смесен сезон, в който победи Уаньони само веднъж - на Големия шлем в Кингстън през май. Ароп беше трети на финала на Диамантената лига и има най-добро време за сезона от 1:42.22 мин, постигнато, когато завърши втори след Уаньони в Лондон.

Олимпийският бронзов медалист Джамел Седжати (Алжир) се е състезавал само пет пъти тази година, но времето му от 1:42.20 мин. в Монако го прави третия най-бърз участник.

Макс Бъргин почти победи Уаньони на неотдавнашния финал на Диамантената лига в Цюрих. Миналата година великобританецът постигна личен рекорд от 1:43.50 мин, за да се класира за олимпийския финал, но оттогава постепенно прогресира и тази година постигна четирите най-бързи времена в кариерата си, като в Лондон постигна личен рекорд от 1:42.36 мин.

Тшеписо Масалела от Ботсвана спечели две поредни състезания от Диамантената лига в Доха и Рабат в началото на сезона, като постави личен рекорд от 1:42.70 на последното. Съвсем наскоро финалистът от световното и олимпийско първенство завърши пети на финала на Диамантената лига.

Други претенденти са испанският рекордьор Мохамед Атауи, победителят от срещата на Диамантената лига в Париж, и най-бързият от полуфиналите Сиан МакФилипс от Ирландия, който постави нов национален рекорд с 1:43.18 мин.