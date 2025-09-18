Токио 2025: От работа като куриер до световно първенство: ще се справи ли Джейкъри Патерсън с ботсванската атака на 400 м

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3.

Джейкъри Патерсън
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Олимпийският шампион Куинси Хол е големият липсващ във финала на 400 метра на световното първенство по лека атлетика в Токио. Американецът отпадна поради контузия на подколянното сухожилие.

И все пак друг представител на САЩ - Джейкъри Патерсън, ще се надява да разкаже своята вдъхновяваща история на голямата сцена.

Патерсън, звезда в колежанската лека атлетика, не успя да си спечели доходоносен договор за обувки, когато влезе в професионалните редици. Така той започва работа миналото лято в куриерска компания, за да финансира кариерата си в леката атлетика.

Работата му се състоеше от опаковане на кутии в камионите от 22:45 до 5:00 часа сутринта в родната Колумбия в щата Южна Каролина. Режимът му продължаваше с три часа сън, преди да се отправи към тренировка от 8:30 сутринта до ранния следобед, последвана от дрямка и след това обратно на работа.

„Определено мога да кажа, че е малко по-трудно да си нямаш спонсор, защото нямаш пари. Всичко излиза от твоите джобове и трябва да намериш баланс между участието в състезания, плащането за екипировка и всички неща, свързани с леката атлетика. А след това трябва да плащаш и собствените си сметки - наем, сметки за кола, бензин, хранителни стоки...“, призна той.

Въпреки неуспехите, той блести през тази година и е един от само тримата мъже, които са паднали под 44 секунди, постигайки личен рекорд от 43.85.

Само южноафриканецът Закити Нене беше бягал по-бързо през 2025 г. Бившият студент по икономика избяга една обиколка за 43.76 сек, което го издигна на 16-то място в световната класация за всички времена. Той изгря на световната сцена този сезон, след като дори не стигна до финала в Париж преди година.

В полуфиналите обаче Бусанг Колен Кебинатшипи постави ново водещо време в световната ранглиста - 43.61 секунди. Той е един от тримата ботсванци, които ще атакуват медалите, заедно с Байапо Ндори и Лий Бекемпило Епи.

Друг вероятен претендент е световният шампион на закрито за 2022 г. Джарийм Ричардс от Тринидад и Тобаго, който има най-добър резултат тази година от 44.14 секунди.

