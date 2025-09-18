Токио 2025: Салва Еид Насър иска да узакони страхотния си сезон със световната титла на 400 м

Салва Еид Насър се стреми към нова световна титла в Токио, след като демонстрира стряскаща форма през целия сезон.

Преди 2025 г. състезателката от Бахрейн беше финиширала под 49 секунди само два пъти, като и дватата са в спор за медали на световни първенства. Но през настоящата година тя надмина тази граница четири пъти - първо в началото на сезона с 48.94 и 48.67, като последното време е световен лидер, а след това добави второ място в Париж с 48.85 и победа с 48.70 на финала на Диамантената лига в Цюрих.

Световната и олимпийска шампионка Марилейди Паулино заминава за Токио с положителен актив срещу Насър този сезон - 3-2 победи, но успехът на атлетката от Бахрейн в Цюрих – където тя победи домениканката с повече от половин секунда – беше значима, както статистически, така и психологически.

Паулино, която постигна най-доброто време в кариерата си, за да спечели олимпийската титла миналата година - 48.17 сек (четвърто място в световната класация за всички времена), е само на 0.03 секунди и едно място зад Насър. Тя е доказана шампионка и не може да бъде подценявана.

Това обаче няма да е състезание между две жени. Суперзвездата в бягането с препятствия Сидни МакЛафлин-Леврон се фокусира изцяло върху 400 метра на гладко в Токио.

26-годишната състезателка, която държи световния рекорд на 400 метра с препятствия с 50.37 секунди, спечели американската титла с 48.90 секунди по-рано тази година, само на 16 стотни над личния си рекорд. МакЛафлин-Леврон ще трябва да подобри най-доброто американско постижение от 48.70 секунди, ако иска да победи Паулино и Насер в Токио.

Хенрит Йегер постави норвежки рекорд от 49.62 секунди. Бронзовата медалистка от първенството на планетата в зала намали това време до 49.49 с третото си място на финала на Диамантената лига.

Други потенциални медалистки са световната шампионка в залата Амбър Анинг, бронзовата медалистка от Олимпийските игри Наталия Буковецка и ямайката Никиша Прайс.