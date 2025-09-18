Токио 2025: Юлимар Рохас търси най-добрата си версия за осма световна титла в тройния скок

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3.
От 2017 до 2023 г. тройният скок при жените беше доминиран от венецуелката Юлимар Рохас. Световната рекордьорка ще се опита да защити титлата си на глобалното първенство по лека атлетика в Токио, но последните две години не вървят по план за осемкратната златна медалистка от най-големите шампионати.
Рохас спечели рекордна четвърта световна титла в тройния скок в Будапеща благодарение на последен скок отвъд 15-те метра, но не успя да се състезава на Олимпийските игри в Париж поради контузия на ахилеса. Тя беше принудена да се оттегли и от планираното си завръщане миналия месец, но изглежда решена да се състезава в Токио, което ще бъде първото ѝ състезание, откакто спечели третата си титла от Диамантената лига в Юджийн през септември 2023 г.
Завръщането ѝ е едно от най-дългоочакваните. На всичкото отгоре, то ще е на стадиона, на който се качи на олимпийския връх през 2021 г, когато взе злато в Токио с тогавашен световен рекорд от 15.67 метра.
Венецуелката записа 14.49 м. в квалификациите и макар че е с 62 см пред съперничките си по отношение на лични рекорди - кубинката Леянис Перес-Ернандес е тази, която води тазгодишната световна класация.
Бронзовата медалистка от Будапеща 2023 скочи 14.93 м, за да спечели световната титла на закрито в Нанджин през март – резултат, който е с пет сантиметра по-къс от личния ѝ рекорд, постигнат в Сан Салвадор през 2023 г. Тази година Перес-Ернандес е скочила 14.92 м. и 14.91 м. на открито и е постигнала пет от шестте най-добри резултата. Сред победите ѝ изпъкват тези на срещите на Диамантената лига в Осло и Брюксел, както и на финала на престижната надпревара в Цюрих.
Нейната сънародничка Лиадагмис Повеа има втория най-добър скок за 2025 г. - 14.84 м, в Бреша през юли. Четвъртата от Игрите в Париж ще се стреми да се изкачи поне с едно място на първенството в Токио.
Освен Рохас още три атлетки имат лични рекорди над 15 метра и това са медалистките от Париж 2024.
Теа ЛаФонд постави Доминика на олимпийската карта с първо злато за държавата на миналогодишните олимпийски игри с 15.02 м. Този сезон тя не успява да се доближи от формата си през 2024, когато спечели и световната титла на закрито, като доминиканката има най-добро постижение от 14.62 м.
Шаника Рикетс стана вицешампионка във френската столица. Ямайката е втора в световната ранглиста след Перес-Ернандес, като резултатите ѝ включват победи в Диамантената лига в Доха и Рим, където завърши съответно пред ЛаФонд и Перес-Ернандес. Най-доброто ѝ постижение за сезона от 14.64 м е постигнато именно в столицата на Италия.
Жасмин Мур, която си тръгна с олимпийски бронз, също има победа в Диамантената лига, но тя дойде в скока на дължина в Силезия. Американката беше трета в тройния скок в Осло и Брюксел и има най-добро постижение за сезона от 14.68 м, постигнато при защитата на американската ѝ титлата. Токио ще бъде първото световно първенство на открито, в което Мур се фокусира върху една дисциплина от Олимпийските игри през 2021 г, които също се проведоха в японската столица.