Токио 2025: Жестока конкуренция в бягането на 100 м с препятствия за жени

Бягането на 100 метра с препятствия за жени на световното първенство по лека атлетика в Токио ще бъде изключително конкурентно, като 10 от 14-те най-бързи атлети в света тази година ще бъдат сред претендентите.

Тези страхотни атлетки, които се състезаваха една срещу друга през целия сезон, пребориха всички състезатели, като видяхме седем различни победители в Диамантената лига. Само Грейс Старк от САЩ спечели три, докато Акера Нюджънт от Ямайка - две. Това демонстрира невероятната дълбочина и непредсказуемост в състезанието.

Олимпийската шампионка Масай Ръсел се отправя към Токио с второто най-бързо бягане на 100 метра с препятствия за всички времена – 12.17, постигнато през май – и това е част от натоварен сезон от 24 състезания, започнал през януари. Победата ѝ на първенството на САЩ беше последвана от победа в Силезия, където тя постави рекорд на Диамантената лига от 12.19, а след това завърши подгласничка след Надин Висер в Лозана – последното ѝ състезание преди Токио. 25-годишната състезателка се възстанови след падането в Будапеща и след победата си на Олимпийските игри в Париж, тя има шанс отново да се бори за злато на световната сцена.

Една спортистка, която би могла да представлява сериозно предизвикателство за Ръсел, е нейната сънародничка Старк, която беше пета на Игрите в Париж. Начело на световната ранглиста и трета в топ листата за този сезон с личен рекорд от 12.21, Старк постигна победи този сезон в Шанхай/Кецяо, Стокхолм и Париж, където постигна трето време за сезона в Диамантената лига и личен рекорд.

Тук е и опитната защитаваща титлата си шампионка Даниел Уилямс от Ямайка. Уилямс, която спечели първата си световна титла през 2015 г., спечели Диамантената лига в Ксиамен, преди да постави личен рекорд от 12.31 за четвърто място в Силезия.

Нейната сънародничка Нюджънт победи някои големи имена в Юджийн и на финала на Диамантената лига в Цюрих, за да спечели първата си титла от Диамантената лига. Това представяне щеше да е сериозен тласък на увереността на световната шампионка за младежи до 20 години от 2021 г., която завърши пета на световното първенство в Будапеща. Най-доброто време за сезона на Нюджънт е 12:30.

Нигерийската състезателка с препятствия Тоби Амусан има шанс да си върне титлата, спечелена през 2022 г. в Юджийн, където постигна световния си рекорд от 12:12. 28-годишната състезателка, която завърши шеста на последното издание на световното първенство в Будапеща, спечели в Рабат с най-доброто си време за сезона и рекорд от 12:45. Тя беше подгласничка както в Париж, така и в Юджийн, а междувременно спечели и Голдън Спайк в Острава.

След като за малко не се качи на подиума на игрите в Париж с четвърто място, нидерландката Висер ще се бори за медал в Токио. Тя постави национален рекорд от 12:28 в Силезия.



Други спортистки, които заслужават да се наблюдават, са бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Токио от Ямайка Меган Тапър, която постигна личен рекорд от 12.34 при победата си в Монако, както и Дитаий Камбунджи от Швейцария, Алайша Джонсън от САЩ и двукратната световна шампионка на закрито Девин Чарлтън от Бахамите.