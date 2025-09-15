БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: Жестока конкуренция в бягането на 100 м с препятствия за жени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Олимпийската шампионка Масай Ръсел и световната шампионка Даниел Уилямс ще се изправят една срещу друга.

Грейс Старк
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бягането на 100 метра с препятствия за жени на световното първенство по лека атлетика в Токио ще бъде изключително конкурентно, като 10 от 14-те най-бързи атлети в света тази година ще бъдат сред претендентите.

Тези страхотни атлетки, които се състезаваха една срещу друга през целия сезон, пребориха всички състезатели, като видяхме седем различни победители в Диамантената лига. Само Грейс Старк от САЩ спечели три, докато Акера Нюджънт от Ямайка - две. Това демонстрира невероятната дълбочина и непредсказуемост в състезанието.

Олимпийската шампионка Масай Ръсел се отправя към Токио с второто най-бързо бягане на 100 метра с препятствия за всички времена – 12.17, постигнато през май – и това е част от натоварен сезон от 24 състезания, започнал през януари. Победата ѝ на първенството на САЩ беше последвана от победа в Силезия, където тя постави рекорд на Диамантената лига от 12.19, а след това завърши подгласничка след Надин Висер в Лозана – последното ѝ състезание преди Токио. 25-годишната състезателка се възстанови след падането в Будапеща и след победата си на Олимпийските игри в Париж, тя има шанс отново да се бори за злато на световната сцена.

Една спортистка, която би могла да представлява сериозно предизвикателство за Ръсел, е нейната сънародничка Старк, която беше пета на Игрите в Париж. Начело на световната ранглиста и трета в топ листата за този сезон с личен рекорд от 12.21, Старк постигна победи този сезон в Шанхай/Кецяо, Стокхолм и Париж, където постигна трето време за сезона в Диамантената лига и личен рекорд.

Тук е и опитната защитаваща титлата си шампионка Даниел Уилямс от Ямайка. Уилямс, която спечели първата си световна титла през 2015 г., спечели Диамантената лига в Ксиамен, преди да постави личен рекорд от 12.31 за четвърто място в Силезия.

Нейната сънародничка Нюджънт победи някои големи имена в Юджийн и на финала на Диамантената лига в Цюрих, за да спечели първата си титла от Диамантената лига. Това представяне щеше да е сериозен тласък на увереността на световната шампионка за младежи до 20 години от 2021 г., която завърши пета на световното първенство в Будапеща. Най-доброто време за сезона на Нюджънт е 12:30.

Нигерийската състезателка с препятствия Тоби Амусан има шанс да си върне титлата, спечелена през 2022 г. в Юджийн, където постигна световния си рекорд от 12:12. 28-годишната състезателка, която завърши шеста на последното издание на световното първенство в Будапеща, спечели в Рабат с най-доброто си време за сезона и рекорд от 12:45. Тя беше подгласничка както в Париж, така и в Юджийн, а междувременно спечели и Голдън Спайк в Острава.

След като за малко не се качи на подиума на игрите в Париж с четвърто място, нидерландката Висер ще се бори за медал в Токио. Тя постави национален рекорд от 12:28 в Силезия.

Други спортистки, които заслужават да се наблюдават, са бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Токио от Ямайка Меган Тапър, която постигна личен рекорд от 12.34 при победата си в Монако, както и Дитаий Камбунджи от Швейцария, Алайша Джонсън от САЩ и двукратната световна шампионка на закрито Девин Чарлтън от Бахамите.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в Община Елена
5
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
6
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Лека атлетика

Тинч триумфира на 110 м с препятствия в Токио, Кипиегон записа исторически успех на 1500 м
Тинч триумфира на 110 м с препятствия в Токио, Кипиегон записа исторически успех на 1500 м
Редовната регистрация за Маратона на София затваря на 20 септември Редовната регистрация за Маратона на София затваря на 20 септември
Чете се за: 02:27 мин.
Юсейн Болт: Когато се качвам по стълбите, се задъхвам Юсейн Болт: Когато се качвам по стълбите, се задъхвам
Чете се за: 00:45 мин.
Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки Габриела Петрова: Допуснах новобрански грешки
Чете се за: 01:57 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
7575
Чете се за: 05:37 мин.
Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика Габриела Петрова не успя да прескочи квалификациите на световното по лека атлетика
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ