Томас Тухел: Англия не е сред големите фаворити за световната титла

Селекционерът на Англия Томас Тухел омаловажи статута на отбора като един от основните претенденти за световната титла и заяви, че „трите лъва“ не могат да бъдат поставяни сред големите фаворити за триумф на Мондиал 2026.

Германският специалист направи изказването си преди последната контрола на англичаните срещу Коста Рика и подчерта, че липсата на успехи на големи форуми през последните десетилетия не позволява на тима да бъде разглеждан като водещ кандидат за трофея.

"Не можем да бъдем сред фаворитите, защото не сме печелили турнира от много дълго време. В надпреварата има доказани победители и именно те са фаворитите. Ние можем да се борим за трофея и да мечтаем смело, но трябва да подходим с нужната отговорност“, заяви Тухел.

Англия не е печелила голям международен турнир от световната титла през 1966 година. В последните години обаче тимът неизменно достига до заключителните фази на големите първенства, като игра финали на Евро 2020 и Евро 2024, а на Мондиал 2022 отпадна на четвъртфиналите от Франция.

Според Тухел именно натрупаният опит от последните кампании дава основания за оптимизъм.

"След като достигнеш четвъртфиналите, вече можеш да спечелиш всеки турнир. Важно е обаче да не мислим за целия шампионат наведнъж. Трябва да преминем през груповата фаза, след това да гледаме към елиминациите и едва тогава към върха“, добави той.

Германецът обърна внимание и на трудностите, които очакват отборите в САЩ, Канада и Мексико. Според него климатичните условия, високите температури и възможните мачове на голяма надморска височина могат да окажат сериозно влияние върху развоя на турнира.

Междувременно Тухел разкри, че Англия ще подхожда внимателно към възстановяването на Букайо Сака. Крилото на Арсенал все още не е напълно възстановено от проблемите с ахилеса и едва ли ще бъде натоварвано с пълни 90 минути във всеки двубой преди старта на световното първенство.

Англичаните ще започнат участието си на Мондиал 2026 с двубой срещу Хърватия на 17 юни, а очакванията към отбора остават високи въпреки предпазливия тон на техния селекционер.