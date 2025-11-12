Томас Тухел: Кейн, Белингам и Фодън не могат да играят в един и същи стартов състав

Селекционерът на Англия не би променил схемата си на игра, за да угоди на звездите си.
Хари Кейн, Джуд Белингам и Фил Фодън не могат да играят заедно в един и същи стартов състав на Англия, заяви селекционерът на "Трите лъва" Томас Тухел.
Бившият мениджър на Челси направи изказването по време на пресконференцията преди световната квалификация със Сърбия. Той ще избира само играчи на най-добрите им позиции и няма да променя формацията или системата си, само за да направи така, че да угоди на звездите си и те да бъдат едновременно на терена.
Тухел допълни, че няма да вземе пет 10-ки на световното първенство догодина. Англия разполага с много талантливи играчи на тази позиция, но неговите изказвания намекват за това, че германецът ще остави един или повече извън състава от Белингам, Морган Роджърс, Фодън, Морган Гибс-Уайт, Коул Палмър и Еберечи Езе.
"Към момента, ако запазим структурата, те не могат да играят. Могат, но не и в тази структура и баланс, който сме развили. В тази структура крилата са специалисти на постовете си. В момента играем с №6, №8, №9 и №10. Винаги ще правим това, което е най-доброто за отбора и с цел да печелим. Взимаме трудни решения на всеки лагер и това няма да се промени, когато отидем на турнир", категоричен беше Тухел, когато коментира възможността за триото Кейн, Белингам и Фодън в титулярния състав.