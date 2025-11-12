Томас Тухел: Кейн, Белингам и Фодън не могат да играят в един и същи стартов състав

Хари Кейн, Джуд Белингам и Фил Фодън не могат да играят заедно в един и същи стартов състав на Англия, заяви селекционерът на "Трите лъва" Томас Тухел.

Бившият мениджър на Челси направи изказването по време на пресконференцията преди световната квалификация със Сърбия. Той ще избира само играчи на най-добрите им позиции и няма да променя формацията или системата си, само за да направи така, че да угоди на звездите си и те да бъдат едновременно на терена.

Тухел допълни, че няма да вземе пет 10-ки на световното първенство догодина. Англия разполага с много талантливи играчи на тази позиция, но неговите изказвания намекват за това, че германецът ще остави един или повече извън състава от Белингам, Морган Роджърс, Фодън, Морган Гибс-Уайт, Коул Палмър и Еберечи Езе.