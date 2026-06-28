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Томас Тухел: Можем да постигнем още повече на това световно първенство

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Селекционерът на Англия остана доволен от първото място в група L, но подчерта, че „трите лъва“ тепърва трябва да покажат пълния си потенциал в елиминациите

Томас Тухел: Можем да постигнем още повече на това световно първенство
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Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази задоволство от представянето на отбора в груповата фаза на световното първенство, след като „трите лъва“ завършиха на първо място в група L със седем точки.

Англичаните записаха победи над Хърватия с 4:2 и Панама с 2:0, а в другия си мач завършиха 0:0 срещу Гана, което им осигури лидерската позиция и място в осминафиналите.

"Беше тежка работа, но бяхме готови. Казах, че често си поставяхме твърде високи очаквания и изисквания. Очакваше се да спечелим групата и го направихме“, коментира германският специалист пред BBC.

Тухел призова футболистите си да се насладят на постигнатото, но същевременно подчерта, че истинските изпитания тепърва предстоят.

"Знам какво се очаква от нас, знам нашата мечта. Можем да постигнем повече, но в момента играчите и щабът заслужават да се качат на самолета с усмивка“, заяви наставникът.

След успешното преминаване през груповата фаза Англия насочва вниманието си към елиминациите. На осминафиналите европейците ще се изправят срещу ДР Конго, а двубоят е насрочен за 1 юли от 19:00 часа.

#Национален отбор на Англия по футбол # Томас Тухел

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