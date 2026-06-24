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Томас Тухел: Не ни е необходим сигнал за събуждане

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Спорт
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Селекционерът на Англия защити представянето на отбора след нулевото равенство с Гана и призова феновете да запазят вярата си преди последния мач в групата

Томас Тухел: Не ни е необходим сигнал за събуждане
Снимка: AP Photo

Селекционерът на Англия Томас Тухел призова феновете да не губят вяра в отбора, след като „трите лъва“ не успяха да стигнат до победа и завършиха 0:0 срещу Гана във втория си мач от груповата фаза на световното първенство.

Англичаните владееха близо 80 процента от времето топката, но трудно намираха пространства срещу добре организираната защита на съперника. Най-близо до попадение беше резервата Нико О'Райли, чийто удар с глава срещна напречната греда малко преди края, а при добавката Хари Кейн не успя да намери очертанията на вратата.

След срещата Тухел отхвърли твърденията, че равенството трябва да послужи като сигнал за събуждане на отбора.

"Не ни е необходим сигнал за събуждане. Всички са напълно концентрирани и отдадени. Нямаше самоувереност в играта ни. Ако имаше проблем, той беше в прекалената предпазливост в определени моменти“, заяви германският специалист.

Въпреки пропуснатата победа Англия остава в добра позиция за класиране напред и може да завърши на върха в групата при успех над Панама в последния си двубой.

От лагера на Гана обаче останаха недоволни от съдийството. Селекционерът Карлос Кейрош смята, че неговият тим е трябвало да получи дузпа през второто полувреме след спорен контакт между Езри Конса и резервата Принс Квабена Аду.

"Не съм сигурен дали ВАР все още работи. Това беше чиста дузпа“, заяви Кейрош, който похвали своите футболисти за проявените характер и борбеност.

Португалският специалист разкри още, че на почивката е имал разгорещен разговор с Джуд Белингам след остро влизане на английския национал срещу Джером Опоку.

"Казах му да се успокои след това нарушение. Разменихме няколко по-остри думи, но това е футболът. В крайна сметка всичко остана на терена“, коментира Кейрош.

След равенството Англия събра четири точки и запази добри шансове да продължи към елиминационната фаза, докато Гана остана в битката за класиране преди последния кръг в група L.

#Национален отбор на Англия по футбол #Мондиал 2026 # Томас Тухел

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