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Томас Тухел: Трябва да играем по-добре

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Спорт
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Селекционерът на Англия похвали характера на отбора след успеха над Норвегия, но призна, че не е доволен от представянето преди полуфиналите на Мондиал 2026

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Селекционерът на Англия Томас Тухел остана критичен към представянето на своя тим въпреки победата с 2:1 след продължения срещу Норвегия, която класира „трите лъва“ за полуфиналите на световното първенство. Германският специалист отличи характера и борбеността на футболистите си, но подчерта, че играта им не е била на желаното ниво.

"Впечатлен съм от промяната, която показаха, от усилията, отборния дух, вярата и начина, по който преодоляха трудностите. Те заслужават всички похвали“, заяви Тухел, съгласявайки се с оценката на героя в мача Джуд Белингам, че Англия е демонстрирала отличен характер.

Наставникът обаче бе категоричен, че това не е достатъчно.

"Аз съм футболен треньор и мисля, че можем и трябва да играем по-добре. Не беше мач на високо ниво. Имали сме по-добри двубои и трябва да покажем по-качествен футбол“, подчерта германецът.

Тухел обърна внимание и на зависимостта на английския тим от Джуд Белингам и Хари Кейн, които са реализирали 12 от общо 13-те гола на отбора на турнира.

"Трябва да се подобрим в атака, за да поставяме и други играчи в голови ситуации. Разбира се, Белингам и Кейн са футболисти от най-висока класа и обичат отговорността. Те решават мачовете и това е впечатляващо“, каза още селекционерът.

Въпреки класирането сред четирите най-добри отбора в света, Тухел не скри, че очаква повече от своите футболисти в следващата фаза на турнира.

"Резултатът е фантастичен, но не съм напълно доволен от представянето. Днес имахме и късмет. Трябва да играем по-добре. Ще се подобрим, защото сме длъжни да го направим“, завърши селекционерът на Англия.

#Национален отбор на Англия по футбол # Томас Тухел

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