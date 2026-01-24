БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Томазо Джакомел изведе Италия до победата в Нове Место

Спорт
Лидерът в Световната купа по биатлон с ключова роля в смесената щафета.

Томазо Джакомел изведе Италия до победата в Нове Место
Снимка: БТА
Слушай новината

Томазо Джакомел направи силен последен пост и помогна Италия да спечели класическата смесена щафета по биатлон в чешкия зимен център Нове Место. Лидерът в Световната купа превърна изоставане от 14.8 секунди пред Франция на финалната размяна в победа с 24.7 секунди заедно със съотборниците си Доротея Вирер, Лиза Витоци и Лукас Хофер. Четиримата използваха четири допълнителни патрона.

Михал Крчмар зарадва феновете, като изведе чешкия тим до трето място пред състава на САЩ. Първите пет щафети не допуснаха наказателен ринг, като Франция, Чехия и САЩ са с по седем допълнителни патрона.

Норвегия трябваше да се задоволи с шестото място с две наказателни обиколки, но подобно на някои други отбори не участва с топ звездите си в Нове Место, което е последната спирка от Световната купа преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Игрите се откриват на 6 февруари, а смесената щафета е първото състезание по биатлон на 8 февруари в Антерселва.

Надпреварата премина без българско участие. По-рано днес Финландия триумфира в единичната смесена щафета след дисквалификация на Германия.

Състезанията в Нове Место завършват в неделя с масов старт за мъже и жени, но в тях няма да има представители на България.

#Томазо Джакомел

Водещи новини

Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Две деца са с опасност за живота след пожара в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нова версия на стратегията за отбрана - САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
"Продължаваме промяната" даде мандат за коалиционно...
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Американските интереси в Гренландия - датският премиер с посещение...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
