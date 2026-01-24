Томазо Джакомел изведе Италия до победата в Нове Место

Томазо Джакомел направи силен последен пост и помогна Италия да спечели класическата смесена щафета по биатлон в чешкия зимен център Нове Место. Лидерът в Световната купа превърна изоставане от 14.8 секунди пред Франция на финалната размяна в победа с 24.7 секунди заедно със съотборниците си Доротея Вирер, Лиза Витоци и Лукас Хофер. Четиримата използваха четири допълнителни патрона.

Михал Крчмар зарадва феновете, като изведе чешкия тим до трето място пред състава на САЩ. Първите пет щафети не допуснаха наказателен ринг, като Франция, Чехия и САЩ са с по седем допълнителни патрона.

Норвегия трябваше да се задоволи с шестото място с две наказателни обиколки, но подобно на някои други отбори не участва с топ звездите си в Нове Место, което е последната спирка от Световната купа преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина.

Игрите се откриват на 6 февруари, а смесената щафета е първото състезание по биатлон на 8 февруари в Антерселва.

Надпреварата премина без българско участие. По-рано днес Финландия триумфира в единичната смесена щафета след дисквалификация на Германия.

Състезанията в Нове Место завършват в неделя с масов старт за мъже и жени, но в тях няма да има представители на България.