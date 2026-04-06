Томи Пол триумфира с титлата в Хюстън

Той осигури пета поредна американска шампионска титла на турнира в града от щата Тексас.

Томи Пол триумфира с титлата на турнира ATP 250 в Хюстън. Американецът оцеля на финала срещу Роман Андрес Буручага с 6:1, 3:6, 7:5 за два часа и 42 минути.

Роман, беше невероятна седмица. Днешното ниво беше наистина страхотно. Играеш невероятен тенис и ще става все по-добре,“каза Пол по време на церемонията по връчването на трофея по адрес на аржентинеца, като трябваше да спасява три мачбола, за да го победи.

Буручага направи ранен пробив в третия сет, след което имаше три мачбола на сервис на Пол, водейки с 5:3. Но американецът спаси и трите, възползвайки се от две грешки. Четвъртият поставен след това взе три поредни гейма, за да триумфира.

Пол осигури пета поредна американска шампионска титла в Хюстън след Райли Опелка (2022), Франсис Тиафо (2023), Бен Шелтън (2024) и Дженсън Бруксби (2025). С победата 28-годишният Пол стана най-възрастният шампион в Хюстън след 32-годишния Хуан Монако през 2016-а.

В допълнение към триумфа си в Хюстън, Томи Пол достигна финала в Делрей Бийч през февруари и днес се изкачи до 18-а позиция в световната ранглиста на ATP.

