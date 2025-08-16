Томпсън се изравни с историческо постижение на Диамантената лига в Силезия

Кишан Томпсън спечели на 100 метра на турнира по лека атлетика от веригата Диамaнтена лига в Силезия, Полша. Само една година след Игрите в Париж, представителят на Ямайка се справи с конкуренцията на олимпийския шампион Ноа Лайлс и завърши за 9.87 секунди, давайки сериозна заявка за спечелване на златен медал от предстоящото световно първенство в средата на септември в Токио. Томпсън изравни най-доброто постижение в тази дисциплина в престижния турнир.

Американецът Лайлс изостана още от самото начало на състезанието и финишира за 9.90 секунди, въпреки добрия финален спринт, а трети се нареди сребърният медалист на 200 метра от Токио 2020 и Париж 2024 Кени Беднарек (САЩ).

Фейт Кипиегон от Кения постигна второто най-бързо време на 3000 метра при жените, финиширайки за 8:04.07 минути. Това е нов рекорд на Африка и в Диамантената лига.

Олимпийската шампионка Масай Ръсел спечели на 100 метра с препятствия. Американката пресече финала за 12.19 секунди и остави зад себе си своята сънародничка Тонеа Маршал с време 12.24 секунди.

През септември Ръсел ще се опита да стане втората американка, съчетала световна титла с олимпийско злато на 100 метра с препятствия след Бриана Макнийл.

Карстен Вархолм триумфира в бягането на 400 метра с препятствия. Норвежецът завърши за 46.28 секунди и това е третото най-добро постижение в историята. Втори в дисциплината се нареди нигериецът Езекил Натениъл с време 47.31 секунди.

На 800 метра златната олимпийска медалистка Кийли Ходжкинсън от Великобритания спечели лесно с 1:54.74 минути в първото си състезание след Игрите в Париж след претърпяна тежка контузия.

Американката Мелиса Джеферсън-Уудън удължи победната си серия през сезона на 100 метра, преминавайки финалната линия за 10.66 секунди. Тиа Клейтън (Ямайка) остана на втора позиция, докато олимпийската сребърна медалистка Ша'Кари Ричардсън от САЩ се нареди на трето място.

На 400 метра Марилейди Паулино от Доминиканската република изпревари Салва Ейд Насер от Бахрейн, за да спечели в дисциплината с 49.18 срещу 49.27 секунди.

Двукратният олимпийски и световен шампион Арманд Дуплантис е първи в овчарски скок с най-добър резултат от 6.10 метра.

Следващото състезание от Диамантената лига ще се проведе на 20 август в Лозана, Швейцария.