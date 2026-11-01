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"Топлофикация Враца" започва поетапно пускане на парното от 2 ноември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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топлофикация враца започва поетапно пускане парното ноември
Снимка: БТА/Архив
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"Топлофикация Враца" започва поетапно включване на отоплението във Враца от 2 ноември, съобщиха от дружеството. Причината е влошената метеорологична обстановка и неблагоприятната дългосрочна прогноза. Съгласно нормативната уредба, поетапното включване на отоплителните инсталации започва при наличието на три последователни дни със средноденонощна температура под 12° и прогноза за трайно застудяване.

Отоплението ще бъде включвано при спазване на необходимия термохидравличен режим на работа на машините и съоръженията, като първо ще бъдат отоплени детските, социалните и болничните заведения, следвани от учебните заведения, битовите абонати и накрая стопанските учреждения.

От "Топлофикация Враца" напомнят, че преди пускането на отоплението клиентите трябва да приключат всички ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят, ако са били източени. Препоръчва се това да стане при напълно отворени вентили на радиаторите, за да се осигурят нормалното им обезвъздушаване и функциониране.

Според информацията клиентите, които не желаят отоплителните инсталации да бъдат въведени в режим на отопление, трябва да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция и да представят молба и протокол от общо събрание с подписите на най-малко две трети от собствениците или от ръководителя на ведомството.

От дружеството обръщат внимание и на крайния законов срок за подмяна на старите уреди за дялово разпределение – 31 декември 2026 г. Електронните разпределители, водомерите за топла вода и топломерите трябва да бъдат подменени с нови уреди с възможност за дистанционен отчет.

#"Топлофикация Враца" #пускане на парното #новини в Метрото

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