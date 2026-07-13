Торган Азар подписа с Ланс

Националният нападател на Белгия Торган Азар подписа договор с френския Ланс до 2028 година, съобщиха от клуба, който завърши на второ място през последния сезон на Лига 1 и ще участва в Шампионската лига, предаде АФП.

33-годишният Азар пристига като свободен агент, след като изтече договорът му с Андерлехт в края на месец юни, като той вкара 15 гола и добави 11 асистенции през миналия сезон. Така той се завръща в Ланс, с който направи дебют като професионалист през 2011 в Лига 2.

След това той преминава в Челси при брат си Еден Азар, но оттам е пратен два сезона под наем в Зулте Варегем, а след това е трансфериран в Борусия Мьонхенгладбах, а след това играе и за Борусия Дортмунд, с който печели Купата на Германия през 2021. Следват шест месеца в ПСВ Айндховед, а след това и престоят в Андерлехт.

Торган Азар е бивш национал на Белгия с 47 мача за "червените дяволи", с които играе полуфинал на Световното първенство през 2018 в Русия.

"Неговият опит на най-високо ниво ще бъде коз за отбора и Торган ще ни донесе способността да четем и ускоряваме играта с качеството на пасовете му и лидерството", каза спортният директор на Ланс Жан-Луи Лека.